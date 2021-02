Nechutné správanie ruských hráčov: Na súperovi zlomili hokejku, nasledovali rany do hlavy

V zápase ruských tímov Bolshoi a AppolonOff na turnaji Sochi Hockey Cup došlo k nechutným zákrokom.

Hráč Boshoiu Dmitry Anfinogenov nečakane zaútočil na súpera Alexandra Dzyazara a udrel ho opakovane hokejkou do hlavy. A to tak silno, že na ňom hokejku polámal. Dzyzar ležiaci na ľade dostal potom naviac aj rany do hlavy od Nikitu Volkova.Hráča museli napokon z ľadu podopierať dvaja spoluhráči. A zamieril rovno do nemocnice. Výsledkom nechutého ataku bol otras mozgu.

"Včerajšia hra sa skončila úplne príšerne - sanitkou. Za nešportové správanie boli hráči tímu Bolshoi Dmitry Anfinogenov a Nikita Volkov vylúčení z turnaja," napísal tím AppolonOff na sociálnej sieti.

"Som pripravený ísť na políciu. Vidím to tak, že ten človek bol pripravený vraždiť. Dnes som si prezrel videozáznam udalosti a bol by som veľmi rád, aby sa tento prípad už nikdy neopakoval. Preto sa domnievam, že vinník za to musí niesť trest," povedal Dzyzar podľa portálu sport.cz.