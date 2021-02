Ďalšie zlyhanie Liverpoolu: Na titul môžeme zabudnúť, priznal Klopp

Futbalisti anglického šampióna FC Liverpool zaznamenali v domácej Premier League ďalšie zlyhanie.

V sobotňajšom dueli na trávniku Leicestru City neudržali druhopolčasové vedenie 1:0 a bojovnejším "líškam" napokon podľahli 1:3.

"The Reds" sú aktuálne v tabuľke na 4. pozícii a z obhajoby majstrovskej trofeje sa stala utópia. Mužstvo kouča Jürgena Kloppa aktuálne stráca na vedúci Manchester City so zápasom k dobru až 13 bodov. Čoraz viac však musí hľadieť aj pod seba, pretože Liverpool po odohraní zvyšných duelov môžu čoskoro bodovo predstihnúť Chelsea, West Ham, Everton a dokonca aj ôsma Aston Villa.

Klopp po stretnutí v Leicestri smutne priznal, že Liverpool môže zabudnúť na myšlienky o titule. "Sam tomu nemôžem uveriť, ale áno. Nemyslím si, že v tomto ročníku dokážeme vyrovnať rozdiel, ktorý strácame na mužstvá nad nami," skonštatoval 53-ročný Nemec.

Povianočná bilancia Liverpoolu vyznieva priam katastrofálne. Ešte 19. decembra mužstvo z Anfieldu vyhralo 7:0 na ihrisku Crystal Palace, no odvtedy v 12 súťažných vystúpeniach triumfovalo iba trikrát a utrpelo až šesť prehier. Vo februári v troch ligových dueloch nezískalo ani bod. Predtým Liverpool prehral tri zápasy Premier League po sebe koncom roka 2014, keď ho viedol Kloppov predchodca a súčasný kormidelník Leicestru Brendan Rodgers.

Domáci napriek inkasovanému zásahu Mohameda Salaha zo 67. min stihli do konca stretnutia predviesť dokonalý obrat. "Bol to úžasný zápas. Spočiatku sme boli trochu pasívni, ale cez prestávku sme si povedali, že budeme viac útočiť. Napokon sme podali fantastický výkon a dosiahli skvelé víťazstvo," povedal Rodgers. Leicester sa vďaka cennému triumfu dostal na priebežné 2. miesto so 6-bodovým náskokom pred štvrtým Liverpoolom. Vicelíderský post si však v nedeľu môžu uchmatnúť späť hráči Manchestru United.