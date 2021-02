Ďalší lockdown?! Pohľad syna šéfkuchára Gordona Ramsayho hovorí za všetko: Pôjdete do kolien!

Pandémia COVID-19 ovplyvnila životy úplne všetkých. Svoje o tom vie aj obávaný šéfkuchár Gordon Ramsay, ktorý síce pracuje na novej šou, no o to viac sa musí chrániť, aby neohrozil svoju milovanú rodinu. Jeho syn Oscar si o celej pandémii myslí svoje.

Gordon je aj skvelý zabávač a keď trávi čas so svojou manželkou Tanou (46) a piatimi deťmi, stojí to za to. Ako uvádza portál The Sun, so svojimi fanúšikmi sa na sociálnej sieti Instagram podelil o skvostnú fotografiu so svojím synom Oscarom. Ktorý je, mimochodom, jeho vernou kópiou. „Pohľad, ktorý nahodíš, keď si v lockdowne číslo 3,“ napísal Gordon k fotografii, na ktorej sa ksichtí aj so svojím synom. Zdá sa, že ďalšie obmedzenia kvôli koronavírusu, im vôbec nie sú po vôli. Čo poviete?

Oscar je Gordonovým piatym dieťaťom. Má tiež Meghan (21), Jacka a Holly, ktoré sú dvojčatá (20) a Tilly (17). Medzi jeho staršími deťmi a Oscarom je obrovský vekový rozdiel. Gordon Ramsay síce počas pandémie pracuje na novej šou pre National Geographic, avšak musí znášať množstvo opatrení, čas trávený v bublinách a veľa testovaní.