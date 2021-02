Dôchodcovia boli spolu 70 rokov: COVID-19 ich pripútal na lôžko, z ich poslednej fotky puká srdce

Srdcervúci príbeh dvoch nerozlučných duší. Manželia boli spolu neuveriteľných 70 rokov, keď sa obaja nakazili zákerným koronavírusom. Partneri v dobrom aj v zlom sa poslednýkrát videli v nemocnici. S odstupom pár dní chorobe obaja podľahli.

Ako uvádza portál Metro, manželia Margaret († 91) a Derek Firthoví († 91) boli pozitívne testovaní na COVID-19. Po tom, ako sa ich zdravotný stav začal zhoršovať, boli prijatí do rozdielnych nemocníc v anglickom grófstve Greater Manchester.

Keď sa však zdravotný stav babičky Margaret začal zhoršovať, zdravotníci umožnili, aby sa mohli manželia stretnúť pre prípad, že by to mohlo byť naposledy. „Zavolali mi, že to s ňou nevyzerá dobre a či by ju niekto nechcel navštíviť. A, samozrejme, môj otec okamžite chcel využiť šancu a navštíviť ju v nemocnici,“ vysvetľuje ich dcéra Barbara (50).

Keď sa nerozluční manželia konečne stretli, Margaret sa zmohla len na: „Kde si bol?“. „Odvtedy sa zdalo, že sa má lepšie. Akoby ju to povzbudilo. Bol to dosť smutný okamih, ale bolo naozaj milé, že tam mohli byť obaja spolu,“ spomína na dojímavé chvíle Barbara. Nerozluční dôchodcovia však svoj boj s koronavírusom prehrali. Derek zomrel 31. januára 2021 a jeho milovaná manželka Margaret poslednýkrát vydýchla o tri dni neskôr.

Pár z anglického mesta Partington sa zaľúbil vo veku 14 rokov a mali spolu päť detí, 11 vnúčat a štyri pravnúčatá. Svoje „áno“ do konca si života si povedali v máji v roku 1950 a podľa ich dcéry si „radi užívali a zo života vyťažili maximum“.