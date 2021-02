Zaočkovaní zdravotníci robia pre pacientov aj nemožné: Toto gesto vás chytí za srdce

Ľudskosť sa prejavuje aj v ťažkých časoch! Zaočkovaní zdravotníci z amerického štátu Massachusetts robia všetko pre to, aby udržali infikovaných pri živote.

Ako píše CNN, zdravotníci z Massachusetts by spravili pre svojich pacientov aj nemožné. Dôkazom toho je doktor Ben Moor, ktorý založil jednoduché pravidlo. Plne zaočkovaní pracovníci budú navštevovať nakazených, aby im spríjemnili chvíle strávené v nemocnici. Je mimoriadne dôležité, aby s nimi viedli konverzáciu a boli im oporou.

Toto prekrásne gesto sa potvrdilo u aj nakazeného Jamesa Hurleya. Ten bol pozitívne testovaný na koronavírus začiatkom januára. Rodina sa od neho okamžite izolovala. Avšak o dva týždne sa mu zhoršil priebeh choroby a musel ísť do nemocnice. Manželka Kerri ho tam z preventívnych dôvodov nemohla odvziezť, ale išla autom celý čas za sanitkou. Žena vtedy prežívala momenty plné hrôzy. Hlavne, keď medzi nimi odznelo: "Milujem ťa, ale neviem, či ťa ešte uvidím." Kerri sa obávala najhoršieho. Vedela, aký je COVID-19 nebezepečný, keďže kvôli nemu prišla už o babičku.

Svojho manžela sa však nedokázala vzdať. Päť dní mala zaparkované auto pred nemocnicou, aby aspoň na chvíľu mohla vidieť svoju polovičku cez okno. Jamesov stav sa ale stále zhoršoval a neskôr nebol ani schopný s ňou komunikovať cez telefón. Vtedy nastúpil na scénu doktor Moor. Vďaka tomu, že bol už plne zaočkovaný, pravidelne a dobrovoľne navštevoval pacientov, aby sa s nimi aspoň na chvíľu rozprával.

Dokonca predtým, ako niekoho napojili na pľúcnu ventiláciu, ho chytil za ruku. "Myslím, že tento moment má hodnotu a treba si uvedomiť, že to môže byť posledná interakcia, ktorú táto osoba má," vysvetlil doktor. K tomuto prekrásnemu činu sa neskôr pridalo aj ďalších 46 zaočkovaných zdravotníkov. Pacienti sa chcú väčšinou rozprávať, pozerať televíziu alebo si prehrávať fotografie ich blízkych a zvieratiek.

Moor sa týmto spôsobom snažil aj vytvoriť komunikáciu medzi pacientami a ich rodinami. V prípade Jamesa to znamenalo to, že pravidelne písal jeho manželke. Podrobne ju informoval o tom, ako mu dal šišku, či kávu. Kerri sa vrátil domov manžel koncom januára. Doteraz je doktorovi vďačná za jeho ochotu. "Bol to človek, ktorý mi s ním dovolil hovoriť," uzavrela.