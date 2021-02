Dlhoočakávané narodeniny. Herečka Helena Krajčiová (45) má syna Kryštofa (2) a dcérku Aniku (7), ktorá je jej verná kópia.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Hrdá mamička je na dcérku právom pyšná a inak to nebolo ani na oslave jej narodenín, keď si takmer sama upiekla narodeninovú tortu. „Ani má 7 a bol to krásny deň. Od Vianoc sa tešila na narodky a všetko sa tak vyskladalo, že som čumela, ako to ide samo, ako sa okolo nás hromadia balíky lásky všemožných foriem a prejavov. Ďakujeme,“ zverila sa herečka.