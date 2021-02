Učitelia z celého Slovenska sa konečne dočkali: Prečo sme sa dali zaočkovať!

Konečne sa dočkali! Počas druhého februárového víkendu sa začalo s očkovaním pedagógov. Stovky učiteľov z Košického kraja prišli v sobotu ráno do vakcinačného centra v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura (UNLP) v Košiciach po svoju prvú dávku.

Záujem prejavilo veľké množstvo pedagógov, aj keď poniektorí netajili pochybnosti či obavy. Čo ich presvedčilo?

Očkovanie prebiehalo vo vakcinačnom centre v areáli nemocnice na Rastislavovej ulici. Ako priblížil Peter Kizek, výkonný riaditeľ pre vedu, výskum a vzdelávanie UNLP, centrum je otvorené od 27. decembra 2020. „Začíname vakcináciu učiteľov s vakcínou AstraZeneca. Sme pripravení zaočkovať tisíc učiteľov v sobotu aj v nedeľu, a to isté zopakovať aj budúci víkend,” uviedol Kizek.

Podotkol, že táto vakcína je určená pre osoby do 55 rokov. Podľa jeho slov by nemal byť problém s nedostatkom vakcín. „Do vakcinačného centra ich privážame kontinuálne, aj v piatok sme dostali dostatočný počet vakcín,” doplnil riaditeľ. Do centra im prišli presne dve tisícky dávok vakcíny. Ako Kizek vysvetlil, tento počet kopíruje možnosti a kapacitu centra.

Na čo sa pýtajú

Podľa koordinátorky vakcinačného centra Lenky Balogovej bude očkovanie prebiehať vo forme dvoch dávok a s odstupom minimálne 28 dní. S otázkami učiteľov pomáhal 25-členný personál centra. Podľa Balogovej sa pedagógovia najviac pýtajú na možné vedľajšie účinky. „Druhou najčastejšou otázkou je, či môžu byť očkovaní, ak majú nejaké ochorenia. Toto všetko im zodpovedajú naši pracovníci,” doplnila.