Brankár Húska verí, že šanca na NHL príde: VyskúšaI si čakačku v Rangers

Stále čaká na prvý zápas v NHL a na splnenie veľkého sna! Talentovaný gólman Adam Húska (23) bol pred pár dňami povolaný do prvého tímu NY Rangers z farmárskeho celku Hartford Wolf Pack, ale iba v pozícii náhradníka. Už je však opäť na farme a denníku Nový Čas prezradil, ako vidí svoje ambície v tomto ročníku!

Na linke Bratislava - New York

Húska bol draftovaný klubom NY Rangers už v roku 2015 a odvtedy pôsobí v nižších zámorských súťažiach. Minulý týždeň ho vedenie Jazdcov povolalo do tak­zvaného taxi tímu, ale šancu chytať zatiaľ nedostal. „Keďže kvôli koronavírusu majú mužstvá možnosť mať na súpiske viac hráčov ako v minulosti, tak ju využívajú. Povolali ma na pár dní do prvého tímu, trénoval som v rovnakom komplexe ako A-mužstvo, ale nebol som na ľade s hlavným tímom. Pred ich tréningom som absolvoval brankársky tréning a potom išlo na ľad spomínané hlavné mužstvo,“ ozrejmil pre Nový Čas Húska, ktorý sa už koncom týždňa vrátil späť na farmu do Hartfordu.

Verí, že šanca príde

Adam zatiaľ na svoj debut v NHL stále čaká a na svojom konte má celkovo odchytaných 37 súbojov v AHL v drese Hartfordu, ktorý je farmou NY Rangers. „Mojou prioritou je odchytať v AHL čo najviac zápasov, aby som bol v zápasovom tempe a verím, že šanca postaviť sa do bránky NY Rangers príde,“ zaželal si Húska.

Na farme prísnejšie

Pandémia koronavírusu šarapatí po celom svete a tak nečudo, že všade sú prísne opatrenia. „V tréningovom komplexe Rangers sme nemuseli vnútri nosiť rúška, iba vonku. A testovali nás každý deň. Naopak, na farme v Hartforde musíme mať rúška aj v tréningovej hale a v kabínach,“ opísal hygienickú situáciu v zámorí.

Zvolen mu pomohol

Húska síce v tomto ročníku na prvý štart v zámorí ešte čaká, ale v drese Zvolena stihol odchytať na konci minulého roka tri zápasy. „Bol som rád za možnosť trénovať a chytať v úvode sezóny v drese Zvolena. Viacerí gólmani iba trénovali, tak­že určite mi to pomohlo, že som bol v záťažovej praxi,“ dodal odchovanec zvolenského hokeja.

