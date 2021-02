Ako dopadne Hamšík? Na veľké prestupy budú mať iba šejkovia, tvrdí slovenský agent

Koronavírus obrátil hore nohami aj futbalový svet. Vyplýva to zo slov bývalého reprezentanta a v súčasnosti hráčskeho agenta Martina Petráša (41).

Ten v rozhovore pre Nový Čas vyhlásil, že preč sú tie časy, keď kluby za hráčov bezhlavo míňali obrovské milióny. Tvrdí, že prestupovať sa síce bude naďalej, ale na megatransfery budú mať možno iba bohatí šejkovia.

Ako veľmi ovplyvnila pandémia prestupový trh?

- V každom prípade veľmi. Príjmy klubov, či už zo vstupného, alebo z marketingového pohľadu sa znížili, niekde aj zmizli. Takže krízu cítiť. Bolo to tak už v letnom prestupovom termíne a v tomto zimnom ešte viac, lebo ten je špecifický, keďže sa v ňom nikdy veľké prestupy nerobili.

Akým smerom sa teda uberá prestupová politika v tomto období?

- V súčasnosti je 95 percent prestupov takzvaných hosťovaní s opciou. Hráči chodia na polročné, ročné a rok a polročné hosťovania s tým, že je tam zakotvená spomínaná opcia, keď si môže klub hráča kúpiť. Tento trend bol už v lete a teraz v zime sa v ňom pokračovalo.

Nikto nevie, ako to bude v najbližšom čase vyzerať s pandémiou. Môže sa situácia s prestupmi zhoršiť?

- Hoci sú kluby v problémoch, tie veľké vždy nejaké peniaze nájdu. Už to však nebude tak, že príde klub a kúpi hráča za 10 - 15 miliónov. Prestupy sa štruktúrujú. Väčšie kluby vedia zaplatiť za hosťovanie 2-3 milióny a plus tam je nejaká opcia na ďalšie milióny, plus bonusy. Hovorím, prestupy sa budú robiť aj naďalej, aj tie veľké, ale zaplatia ich bohatí šejkovia, alebo tí, ktorým peniaze nechýbajú.

Vidíte v tomto období niečo pozitívne vo futbalovom dianí?

- Že sa futbal hrá a môžeme ho pozerať v televízii. V Taliansku sa napríklad napriek kríze bijú dve-tri spoločnosti o to, ktorá získa vysielacie práva za obrovské peniaze. Korona futbal jednoznačne poznačila, ale iné odvetvia sú na tom horšie.

Ako vám osobne ovplyvnila pandémia prácu hráčskeho agenta? Mohli ste cestovať, alebo ste sa viac spoliehali na telefón?

- V prvej vlne korony sa prakticky nedalo cestovať nikde. Leto bolo bezproblémové a teraz, keď sa situácia zhoršila, testujem sa dva- až trikrát týždenne, nosím so sebou tri-štyri masky a dávam si pozor. Moja práca si proste cestovanie vyžaduje, nie je to však jednoduché.

Napriek sťaženým podmienkam ste spokojný s dotiahnutím prestupov hráčov, ktorí patria do vášho portólia?

- Áno. Ako agentúra sme urobili tri prestupy, keď Denis Vavro išiel z Lazia na hosťovanie do španielskej Huescy, boli sme pri prestupe marockého hráča z Belgicka do Ferencvárosu a podarilo sa nám dotiahnúť hosťovanie Ľuba Tuptu z Ascoli do švajčiarského Sionu. Vzhľadom na to, aká je situácia, je to úspech, nabíja ma to energiou a teším sa do ďalšej práce.

Úzko ste spolupracovali aj s agentom Mareka Hamšíka. Ako vidíte situáciu v jeho prípade? Pôjde ešte vôbec späť do Číny?

- S Marekom sme v kontakte, ale posledných pár dní sme sa nepočuli, lebo on je doma na Slovensku, ja som bol v Taliansku a Španielsku. Má stále platnú zmluvu, niečo sa rieši, lebo Čína je v tomto smere špecifická. Ich v čase korony nezaujíma, či ste hviezda, alebo nie. Ale detaily nepoznám.