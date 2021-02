Paulína Fialková opäť medzi elitou: S čím na trati počas šprintu musela bojovať?

Nórka Tiril Eckhoffová si vybojovala zlato v šprinte na 7,5 km na 52. majstrovstvách sveta v biatlone.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

V sobotu predviedla v slovinskej Pokljuke čistú streľbu a po piatich rokoch sa opäť teší zo zlata. Preteky sa vydarili Slovenke Paulíne Fialkovej (28), ktorá spravila iba jednu chybu a s mankom 1:10,7 minúty obsadila cenné 13. miesto!

Paulína potvrdila dobrú formu zo stredajšieho mixu, keď ho ako posledná z kvarteta vytiahla z 22. na 18. miesto. V sobotu síce na ležke minula jeden terč a priebežne sa zaradila až do piatej desiatky, no v ďalšom kole predviedla lepší výkon a stojku zvládla bez chyby. V závere to ešte vyšperkovala a 13. miesto je jej najlepšie umiestnenie v sezóne. Tú výrazne poznačilo ochorenie COVID-19, ktorým sa spolu so sestrou Ivonou nakazili ešte pred štartom ročníka.

Biatlonistkám v sobotu sťažilo podmienky počasie. V Pok­ljuke klesla teplota pod mínus desať stupňov Celzia a fúkal vietor, ktorý často menil smer. „Po štafete som sa nebála behu, ale streľby. Som rada, že som zvládla stojku, lebo tam dnes dievčatá pohoreli,“ povedala v cieli pre RTVS Paulína Fialková a dodala: „Lyže boli pomalšie ako v štafete. Nemala som tak oporu, ale bojovala som. Verím, že to bude už len a len lepšie. Nechcem sa už vracať k tomu, čo bolo, ale musím byť vďačná aj za takéto krásne usmiestnenia v najlepšej svetovej konkurencii.“