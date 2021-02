Zjazd bez Vlhovej ovládla Suterová: Premiérový titul majsterky sveta!

Švajčiarska lyžiarka Corinne Suterová získala svoj premiérový titul majsterky sveta v zjazde. Petra Vlhová sa na štart nepostavila, uprednostnila oddych a tréning pred pondelkovou Alpskou kombináciou.

Na šampionáte v talianskej Cortine d'Ampezzo triumfovala v sobotu o 20 stotín sekundy pred Nemkou Kirou Weidleovou a krajankou Larou Gutovou-Behramiovou (+0,37).Dvadsaťšesťročná Suterová vybojovala na MS v Cortine druhú medailu po striebre v super-G.Češke Ester Ledeckej tesne uniklo pódium, keď skončila štvrtá s odstupom 44 stotín na víťazku.Ako prvá z favoritiek na medailu vyrazila na trať Američanka Breezy Johnsonová, ale v hornej časti trate urobila chybu a musela vyrovnávať lyže. Napokon skončila deviata.Predviedla konzistentnú jazdu bez zaváhania a jej čas už nikto neprekonal. Pre Suterovú je to prvý titul na svetovom šampionáte, v minulej sezóne Svetového pohára získala malý glóbus za zjazd. V prvých dvoch súťažiach tejto zimy obsadila prvé a druhé miesto, na predchádzajúcom šampionáte vo švédskom Are vybojovala striebro.Gutová-Behramiová, ktorý triumfovala vo štvrtkovom super-G, mala šancu získať ako piata pretekárka v histórii MS zlato v oboch rýchlostných disciplínach.Obhajkyňa zlata z Are Ilka Štuhecová zo Slovinska skončila štrnásta. Rakúšanky Mirjam Puchnerová a Tamara Tipplerová, ktorým sa najviac darilo v piatkovom tréningu, skončili na 11., resp. siedmom mieste.1. Corinne Suterová (Švaj.) 1:34,27 min, 2. Kira Weidleová (Nem.) +0,20 s, 3. Lara Gutová-Behramiová (Švaj.) +0,37, 4. Ester Ledecká (ČR) +0,44, 5. Ramona Siebenhoferová (Rak.) a Michelle Gisinová (Švaj.) obe +0,50, 7. Tamara Tipplerová (Rak.) +0,54, 8. Elena Curtoniová (Tal.) +0,83, 9. Breezy Johnsonová (USA) +0,90, 10. Ragnhild Mowinckelová (Nór.) +1,02