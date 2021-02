Malé dievčatko uniesol sexuálny násilník: Nečakaní hrdinovia sa objavili v pravej chvíli

Dvaja smetiari zachránili malé dievčatko (10), ktoré uniesol sexuálny násilník. Pri práci našli auto zaparkované v poli a rozhodli sa preskúmať ho.

Smetiari Dion Merrick a Brandon Antoine boli na svojej obvyklej trase v meste New Iberia v štáte Louisiana, keď zbadali auto podozrivo zaparkované v poli. Rozhodli sa teda situáciu skontrolovať, informuje portál Mirror. Ešte v to ráno, 8. februára, bolo vyhlásené pátranie po malom dievčatku menom Jalisa Lasalle. Podľa polície mala byť unesená. Zmizla zo svojho domu v nedeľu popoludní a mohla byť v bezprostrednom nebezpečenstve. Rýchlo premýšľajúca dvojica pracovníkov zaparkovala smetiarske auto tak, aby zabránili prípadnému úniku páchateľa. Mali totiž podozrenie, že by odstavené auto mohlo byť spojené s policajným varovaním. Pre istotu ho svojím vozidlom zablokovali.

„Niečo mi v hlave vravelo, aby sme sa pozreli, čo tam to auto robí. Volal som súčasne na tiesňovú linku a zacúval na príjazdovú cestu tak, aby vodič nevyšiel,“ povedal Dion Merrick. Na miesto dorazila polícia a podozrivého Michaela Sereala (33) zatkli. Páchateľ sexuálneho trestného činu bol už odsúdený v roku 2016, uvádza televízna stanica abc7.

Merrick uviedol, že konal inštinktívne. Myslel pri tom na svoju malú dcérku doma. Obaja pracovníci uviedli, že sú radi, že sa rozhodli konať. Množstvo ľudí by podľa nich len prešlo okolo a vôbec by sa nad situáciou nepozastavili.