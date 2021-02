Aké výsledky priniesla misia WHO vo Wu-chane: Dôležitá vedecká výprava je bližšie k zisteniu pôvodu vírusu

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus sa v piatok vyjadril, že nateraz zostávajú v hre všetky hypotézy, ktorými by bolo možné vysvetliť pôvod pandémie choroby COVID-19.

Reagoval tak na nedávne vyhlásenie expertov WHO, ktorí v Číne skúmali zdroj šírenia nákazy a ktorí deklarovali, že sa im nepodarilo určiť pôvodný zdroj infekcie. Zároveň odmietli teóriu o úniku vírusu z virologického laboratória.

Misia odborníkov WHO umožnila lepšie pochopiť počiatky pandémie a určila oblasti pre ďalšiu analýzu a výskum, vyhlásil Tedros na tlačovej konferencii v Ženeve, na ktorej sa zúčastnil aj Peter Ben Embarek, ktorý počas misie vo Wu-chane viedol expertný tím WHO.

Tedros pripomenul, že expertný tím WHO nemal za úlohu nájsť "všetky odpovede", ale priniesol "dôležité informácie, ktoré nás posúvajú bližšie k porozumeniu pôvodu vírusu." Poznamenal tiež, že šlo o veľmi dôležitú vedeckú misiu "za veľmi zložitých okolností".

Šéf WHO informoval, že predbežná správa misie WHO v Číne by mala byť zverejnená na budúci týždeň, zatiaľ čo úplná správa sa očakáva v nasledujúcich týždňoch.