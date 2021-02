Mladá influencerka († 18) spáchala samovraždu: Na posledné slová jej otec nezabudne

Mladá hviezda († 18) TikToku sa zabila. Svoju smrť dopredu oznámila na Instagrame. Napísala, že je to jej posledný post.

Hviezda sociálnej sieteTikTok, Dazhariaa Quint Noyes, známa ako Bxbygirlldee, si vzala život, informuje Daily Mirror. Pred smrťou ale oznámila svojim sledovateľom na Instagrame, že uverejnila svoj „posledný príspevok". Zverejnila video, na ktorom spieva a tancuje. V popise stálo: „Ok, viem, že som všetkým protivná, toto je môj posledný príspevok.“

Dazhariaa, ktorá vystupovala pod menom Bxbygirlldee, mala cez milión sledovateľov na TikToku a viac ako 100 000 sledovateľov na Instagrame. Jej rodičia so zlomeným srdcom v príspevku na Facebooku potvrdili, že si vzala život. Bola zriadené charitatívna stránka GoFundMe, kde sa jej otec Joseph Santiago otvoril. „Bola to moja najlepšia priateľka a ja som nebol nijako pripravený na to, aby som svoje dieťa pochoval,“ povedal.

„Iba by som si prial, aby so mnou hovorila o svojom strese a myšlienkach na samovraždu. Aby sme na tom mohli spolu pracovať... chcem ťa znova držať v náručí. Už ma nebudeš čakať doma vždy, keď prídem z práce," napísal zničený otec. Správa a jej smrti sa rýchlo rozšírila na sociálnych sieťach. Rodičia sa všetkým poďakovali za lásku a podporu.