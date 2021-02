Futsalista Drahovský sa dočkal veľkej pocty: V Španielsku ho vyhlásili za najlepšieho hráča

Slovenský futsalový reprezentant Tomáš Drahovský sa dočkal veľkej pocty, v Španielsku ho vyhlásili za najlepšieho hráča uplynulého mesiaca.

K zisku prestížneho individuálneho ocenenia prispeli najmä jeho kvalitné výkony a štatistiky, keď v troch januárových zápasoch najvyššej španielskej súťaže Ligy Nacional zaznamenal v drese Santa Colomy dva presné zásahy. Jeho tímu patrí v 18-člennej tabuľke aktuálne 11. priečka.

"Je to obrovská pocta, január bol naozaj vydarený. Do nového roka sme vstúpili dobre, mne sa podarilo dávať góly a byť tým hráčom, ktorého vyberú za najlepšieho, čo je naozaj vynikajúce. Priamo na toto ocenenie som ale nemyslel, nevnímal som špeciálne, že by sa vyhlasovalo, takže som nemal cieľ pokúsiť sa získať ho. Ale keď som videl, že som vyhral, bol som z toho šťastný," povedal Drahovský v rozhovore pre portál futsalslovakia.sk.

Z jeho vynikajúcich výkonov vo veľkom ťaží celé mužstvo. Santa Colome sa po utorkovej výhre 3:1 nad FC Barcelona podarilo postúpiť na finálový turnaj Copa del Rey, Drahovský prispel k vyradeniu favorita dvoma gólmi. Proti katalánskemu veľkoklubu má slovenský reprezentant famóznu bilanciu, v piatich zápasoch strelil 9 gólov, pričom skóroval v každom stretnutí. Dvakrát sa mu to podarilo v drese Cartageny, najskôr strelil jeden gól a následne hetrik, v Lige majstrov v drese Sparty Praha rozvlnil sieť tohto tímu raz a v dvoch tohtosezónnych stretnutiach za Santa Colomu proti "Blaugranas" strelil zhodne po dva góly. "Vedeli sme, že to bude náročný zápas, ale chceli sme postúpiť do Final Four a urobiť ďalší historický úspech pre Santa Colomu. Veľmi dobre sme sa pripravili a bolo vidieť, že sme chceli zvíťaziť viac ako súper. Po roku sa nám znova podarilo preniknúť medzi štyri najlepšie tímy. Stalo sa to tretíkrát v histórii klubu. Prvýkrát to bolo ešte asi osem rokov dozadu," konštatoval Drahovský, ktorý si pochvaľuje streleckú formu. "Som rád, že to trvá a že góly tam stále padajú. Ideálne je nič nemeniť a pokračovať v tom, čo je zaužívané, keďže doteraz to malo úspech."

Ďalším tohtosezónnym cieľom Santa Colomy je postup do play off v najvyššej domácej súťaži. "Eufória z postupu cez Barcelonu opadla a už sa pozeráme len na najbližší zápas. V lige musíme víťaziť, aby sme sa posunuli v tabuľke vyššie a aby sme hrali o priečky do play off. Vyradenie Barcelony je pre nás každopádne veľmi dobrým impulzom do ďalšej práce," dodal pre futsalslovakia.sk Drahovský.