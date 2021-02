Úvod nadstavby nevyšiel podľa predstáv: Capitlas neudržali vedenie nad Villachom

Hokejisti iClinic Bratislava Capitals prehrali v prvom kole nadstavby v nadnárodnej IHL s Villachom 3:5.

V piatkovom domácom zápase dvakrát viedli, ale hostia v tretej tretine otočili výsledok.

Zverenci Petra Draisatla majú v skupine zdolaných na konte šesť bodov, ktoré si preniesli do nadstavby zo základnej časti. Do play off postúpia tri najlepšie tímy.

2. Buc (Fortier, Hudec), 2. Higgs (Bubela), 14. Bubela – 4. Mangene (Pollastrone, Fraser), 15. Gill (Kosmachuk), 40. Caron (Hrabal), 42. Caron (Gill), 57. Maxa (Fraser, Krastenbergs). Rozhodovali: Rozhodca: Hronský, Smetana – Durmis, Gatol, vylúčení: 5:2 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, bez divákovCoreau – Culkin, Chovan. Guimond, Carson, Bohunický, Romančík, Boldižár – Ahl, Hults, Kostitsyn – Bubela, Higgs, Miklík – Hudec, Buc, Fortier – Faith, Bezák, MrázikSedláček – Fraser, Hrabal, Zauner, Schmidt, Brunner, Bacher, Wolf, Urbanek – Kosmachuk, Gill, Caron – Mangene, Collins, Pollastrone – Ulmer, Maxa, Krastenbergs – Wohlfahrt, Kornelli, TschurnigSlovenský útočník z ostrého uhla zamieril presne a domáci viedli. Uplynulo len 19 sekúnd a Higgs strelou spomedzi kruhov zvýšil na 2:0. O ďalších 79 sekúnd však Mangene využil presilovku a Villach znížil na rozdiel gólu. Domáci mohli neskôr viesť opäť o dva góly, ale Romančíkova strela skončila len na žrdi. V 14. minúte už však Bubela namieril presne a zvýšil na 3:1. Posledné slovo v prvej tretine mal však hosťujúci Gill. Po prestávke obe mužstvá nastrelili žrď, sieť rozvlnil až v jej závere hosťujúci Caron. Ten istý hráč poslal hneď v úvode tretieho dejstva Villach po prvý raz do vedenia a domáci už na tento zásah nedokázali reagovať. Triumf hostí potvrdil tesne pred koncom Maxa.