Folkloristi z Komárna vymenili javisko za testovacie stredisko: Čo je náročnejšie, obliecť sa do kroja alebo overalu?

Folkloristi sa rozhodli pomôcť a vytvorili testovací tím! A to priamo vo svojom kultúrnom stánku, v Dome Matice slovenskej v Komárne. Veselá partia členov umeleckého súboru Rebeli verí, že sa pred publikum čoskoro vrátia.

V Dome Matice slovenskej už pravidelne testuje vždy dobre naladený tím, ktorý pozostáva z folkloristov. Aj na nich však občas doľahne slabšia chvíľka. „Už nám začína byť naozaj ťažko, čím dlhšie bude trvať tento stav, tým pravdepodobnejšie je, že sa k divákom nevrátime. Snažíme sa navzájom podporovať cez internet, dávame si rôzne výzvy, športové či kreatívne, boli sme aj v rámci vychádzok upratovať breh sútoku Váhu a Dunaja. A aktívne sa zapájame aj do testovania,“ povedal šéf súboru Jozef Černek (43).

Viacerí z nich si prešli covidom a nebolo to ľahké. Ešte viac ich však ťaží situácia s divadlom, to je totiž závislé od prenájmu. „Budova patrí Matici slovenskej a tá mala drasticky znížený rozpočet. Sálu sme neprenajali už rok, takže naša budúcnosť je výrazne ohrozená. Ministerstvo kultúry nedokáže pomôcť ani profesionálom, takže amatérske umenie, kam patríme, sa vlastne už ani nespomína,“ smutno konštatuje Jozef.

Náročné prezliekanie

Partia vymenila krásne kroje za ochranné obleky. Oblečenie do kroja im trvá okolo 10 minút aj s líčením, počas predstavenia sú však dievčatá schopné poprezliekať sa aj za 90 sekúnd. „Obliecť sa do kroja je oveľa náročnejšie ako sa z neho vyzliecť a trvá to dlhšie. Výsledkom je, že je človek krajší, najmä dievča je ešte krajšie ako naozaj. Vyzliecť sa z overalu je podstatne náročnejšie, ide totiž o život. Ja mám vojenský výcvik, preto im z toho pomáham. Je mimoriadne dôležité zachovať správnu postupnosť a opatrnosť, ak totiž môže dôjsť k nákaze, tak je to práve vtedy, keď ide ochranný oblek dolu,“ upozorňuje Jozef.

Do obleku sa súkajú tri minúty, z neho musia šesť. „Ak máme v jeden deň napríklad 17 pozitívnych, tak sedemnásť ľudí na nás dýchlo a vírus je na našom oblečení. A musíme na to myslieť,“ vysvetľuje. Všetkým sa snažia spríjemniť pobyt na odberovom mieste. „Čakajúcim púšťame naše skladby a zatiaľ prevažujú tí, čo nám poďakujú, pošlú pizzu či dokonca koláče. Ale určite by sme boli radšej, ak by sme už hrali normálne na javisku,“ uzatvára.