Kotleba dostáva jednu ranu za druhou: Najprv odchod najbližších a teraz... Marian, toto je už K.O.!

Významná zmena v parlamentných preferenciách. Nový prieskum agentúry AKO ukazuje, že na politickej scéne dochádza k zásadným pohybom.

Len nedávno sa totiž kotlebovci rozpadli na dve časti a zdá sa, že v dôsledku toho končí domovská strana mimo Národnej rady.

Prieskum preferencií je najprekvapujúcejší práve pod čiarou zvoliteľnosti. Strany potrebujú 5 % na to, aby sa prebojovali do parlamentu. Túto hranicu po novom prvýkrát od volieb v roku 2016 podlieza ĽSNS, čiže strana Mariana Kotlebu. Vo februári by ich volilo len 3,8 % Slovákov.

Deje sa tak len pár týždňov po tom, čo mu ohlásili odchod výrazné tváre ako Milan Uhrík či Milan Mazurek, ktorí sú aktívni najmä na sociálnych sieťach. Práve tento dôvod označuje za podstatný pre vývoj voličskej základne aj samotná agentúra.

„V odpovediach sme zaznamenali výskyt výrokov typu: ‚stranu Mazureka/Uhríka’, táto odpoveď bola zaradená medzi odpovede ‚neviem, koho by som išiel voliť’, keďže tento subjekt ešte neexistuje, signalizuje to však možné štiepenie voličskej základne strany Kotlebovci ĽSNS. Prieskum sa konal po oznámení odchodu,“ vysvetľuje šéf agentúry AKO Václav Hřích.

Voľby by pritom vyhral Hlas Petra Pellegriniho, ktorý si polepšil oproti decembru. Najsilnejšou stranou vládnej koalície zostáva SaS pred OĽaNO. Dôvod na obavu však môžu mať aj v Sme rodina Borisa Kollára, ktorá sa potáca na piatich percentách. Súčasná koalícia by však nezostavila potrebný počet poslancov na vládnutie - mala by ich len 73.