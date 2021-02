Uplynú tri roky od popravy Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej († 27): Pandémia zasiahla aj smutné výročie vraždy!

Už to budú tri roky od smrti ich milovaných detí. O týždeň si Slovensko pripomenie výročie vraždy novinára Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej († 27).

Zatiaľ čo dvojica páchateľov už sedí vo väzení s právoplatným trestom, ďalšia dvojica obžalovaných objednávateľov Marián Kočner (57) a Alena Zsuzsová čakajú na to, či ich nevinu potvrdí Najvyšší súd. Na verdikt sú zvedaví aj rodičia zavraždeného páru, ktorí sa už tri roky vyrovnávajú s brutálnou popravou. Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Pre Nový Čas porozprávali o problémoch, ktoré im pri spomienkovom výročí narobila pandémia. Slovensko je v zovretí koronavírusu už takmer rok. Jeho nástup prišiel krátko po tom, čo si v uliciach ľudia pripomenuli vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Už o týždeň si chceli na deti zaspomínať aj ich rodiny, a to v spoločnom kruhu. Práve pre pandémiu to však zrejme nebude možné. „Chcela som, aby prišli aj Kuciakovci, že by sme sa stretli, ale záleží na nich. Jednak je zlé počasie, jednak je covid. Nedávno sme sa rozprávali, že ak sa bude dať, tak sme sa chceli stretnúť. Zrejme však budú oni doma,“ začína rozprávať mama Martiny Zlatica Kušnírová, ktorá býva v obci neďaleko Prešova. Jej slová potvrdzuje aj otec novinára Jozef Kuciak. „Pôvodne sme mali ísť na východ. Mala byť aj svätá omša za obidvoch, ako býva každý rok. Minulý rok to bolo v Mači.

Ale teraz, keď je takáto situácia, tak pravdepodobne budeme výročie tráviť každý doma,“ vysvetľuje. Zlatica dodáva, že na hrob dcéry chodí každý deň. Pre opatrenia netuší, či sa omša za zosnulý pár podarí vybaviť. „Dala som odslúžiť aj svätú omšu, ale keď sú tieto obmedzenia, tak neviem, či ju neodslúži len pán farár sám. Lebo doposiaľ tak bolo, že som dala odslúžiť svätú omšu a prišli ku nám na výročie. Aj teraz som dala, len, bohužiaľ, neviem, ako to bude,“ zamýšľa sa mama Zlatica.

Problémový dom

Tri roky po vražde stále stojí dom vo Veľkej Mači, ktorý si mladý pár budoval ako svoje hniezdočko. Rodiny pritom už sú rozhodnuté, čo s ním spravia - zbúrajú ho. „V dome v Mači je zainteresovaný aj Trnavský samosprávny kraj. Momentálne sa čaká, kedy sa začnú búracie práce. Ešte sú tam také veci s plynármi, elektrikármi, potvrdenia, povolenia...“ priznáva Jozef Kuciak. Zlatica Kušnírová nechala vybavovačky okolo nehnuteľnosti na neho, keďže sa stará o malé dieťa z detského domova.

Očakáva, že búranie sa začne na jar. „Potom sa bude robiť v letnej kuchynke pamätná izba a nejaký pomník. Terén sa tam musí vyrovnať a tak. Ponúkli sa nejakí ľudia, že by pomohli s tým. To sme radi. Keby sa dalo, ja by som veľmi rada šla do tej Mače, ale neviem. Mám tam ešte nejaké veci, bolo by mi ich treba stiahnuť domov,“ uzavrela s otázkami v hlase.

Kto je odsúdený a kto nie

Zoltán Andruskó - sprostredkovateľ

S prokurátorom sa dohodol na uzavretí dohody o vine a treste na 15 rokov väzenia.

Miroslav Marček - strelec

Za vraždy dostal trest odňatia slobody vo výške 25 rokov.

Alena Zsuzsová - sprostredkovateľka

Prípad je na Najvyššom súde. Neprávoplatne ju neskôr odsúdili na 21 rokov v inej kauze.

Tomáš Szabó - vodič

Vinu odmieta. Vlani v septembri ho prvostupňový súd odsúdil na 25 rokov.



Marián Kočner - objednávateľ

Vyviazol zatiaľ bez trestu, prípad je na Najvyššom súde. Kočner však sedí vo väzení a odpykáva si už 19-ročný trest za zmenky.