Lucia Ďuriš Nicholsonová: Kde zakotví po odchode zo SaS? Politici reagujú

Zavelila na odchod. Po prvotnom neurčitom vyhlásení sa zakladajúca členka SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová (44) rozhodla, že odchádza zo svojej domovskej strany.

Vo vyhlásení, ktoré zverejnila, uvádza, že za tým stojí kauza miliardy eur z eurofondov, na ktorú upozornila začiatkom týždňa. Nový Čas zisťoval, kde môže liberálna politička zakotviť. Nicholsonová pôvodne hovorila o tom, že miliarda eur z eurofondov Slovensku nenávratne prepadla, keďže ministerka pre investície Veronika Remišová nekonala.

To sa ukázalo ako nepravdivé a potvrdila to aj Európska komisia. Miliarda eur sa totiž len nepresunula v rámci programov a možno ju čerpať do roku 2023. Nicholsonovú tento spor vzal do takej miery, že sa to rozhodla riešiť radikálne.

„Rozhodla som sa odísť zo strany SaS. Kauza, ktorú som rozpútala, spôsobila strane problémy a prehĺbila napätie vo vládnej koalícii. Nezvládla som formu tlačovej konferencie a preto vyznela ako frontálny útok na Veroniku Remišovú, čo mi je ľúto,“ vysvetľuje Remišová.

Podľa nej krajina potrebuje tú miliardu eur teraz, a stojí si za tým, že sme peniaze mohli využiť. Prečo to neriešila priamo s ministerkou? „Pre dve veci: informáciu o nevyužitej miliarde som sa dozvedela až po funuse, keď sa s tým už nedalo nič robiť. A po druhé, žiaľ, v tejto koalícii sú nie vždy vzťahy nastavené na efektívnu spoluprácu a ústretovú komunikáciu,“ odpovedala ostro Nicholsonová.

Naďalej zostáva europoslankyňou a nehovorí o tom, čo bude s jej kariérou ďalej. Šéf SaS Richard Sulík povedal, že ho to mrzí. „Celá tá udalosť bola z dnešného pohľadu možno trochu preceňovaná. Aj odchod z SaS ako reakcia na toto je možno trochu prehnaná, ale za tým môže byť aj to, že Lucia jednoducho dospela k záveru, že už nechce byť členkou v strane,“ povedal.

Politický analytik Grigorij Mesežnikov si myslí, že Nicholsonová konala proaktívne. „Nemyslím si, že by s politikou skončila. Uškodiť to môže strane SaS, keďže to bola ich druhá najpopulárnejšia tvár hneď po Sulíkovi,“ vysvetlil.

Prijali by ste Nicholsonovú do vašej strany?

Kristián Čekovský, poslanec OĽaNO

- Táto otázka nie je na stole. Vyjadríme sa, keď pani Ďuriš Nicholsonová prejaví záujem.



Miroslav Kollár, poslanec Za ľudí

- Chápem vašu otázku, ale musíte ju smerovať na našu predsedníčku.



Juraj Hipš, predseda Spolu

- Pani Nicholsonová nás nekontaktovala. Ak sa ozve, môžeme sa, samozrejme, porozprávať.

Irena Biháriová, predsedníčka Progresívneho Slovenska

- Sme hnutie, ktoré konštantne od začiatku hovorí, že ľudia z liberálneho spektra, bez ohľadu na stranícke tričko, sa majú spolu rozprávať. S pani europoslankyňou nie sme momentálne v kontakte.