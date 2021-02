Pandémia pritlačila Sväťa Malachovského k múru: Skončí s herectvom?!

Zmení povolanie? Herec Sväťo Malachovský (48), ktorého diváci aktuálne vnímajú vďaka jojkárskemu seriálu Uhorčík, prežíva náročné obdobie.

Divadlá majú aj naďalej zatvorené dvere pre fanúšikov kvôli pandémii koronavírusu a ani iné filmové alebo seriálové ponuky sa mu veru nehrnú. Pod vplyvom neprajnej situácie herec zvažuje, kam sa budú jeho kroky ďalej uberať.

Budúcnosť je nejasná. Sväťo Malachovský je taktiež jeden z mnohých, ktorým sa profesionálna práca na istý čas takmer úplne zastavila. Herec to nemá ani zďaleka jednoduché, a preto sa pohráva s myšlienkou, či nie je najvyšší čas privyrobiť si aj niekde inde. „Veľa vecí je inak, a myslím, že každý z nás to tak cíti.

Ja musím naozaj povedať, že som prešiel takým zvláštnym obdobím a dokonca som už tak rozmýšľal, že čo budem robiť do budúcna, pretože viem, že to umenie sa proste zastavilo a divadlá neexistujú, eventy neexistujú, točí sa veľmi málo,“ priznal Sväťo v jojkárskej relácii Topstar.

A práve toto obdobie, aj keď prinieslo veľa zlého, mu dalo priestor splniť si svoj sen. „Ja som si chcel urobiť masérsky kurz. Poviem pravdu, že som vždy nad tým rozmýšľal a vždy ma to lákalo. Keď to človek robí len tak amatérsky, môže viac poškodiť, ako pomôcť, tak som si povedal, že by som to chcel vedieť normálne, tak na profesionálnej alebo poloprofesionálnej úrovni,“ prezradil Malachovský.