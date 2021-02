Sulík predstavil novinku o spaľovaní rádioaktívneho odpadu: Nečakaná reakcia ministerstva

Na Slovensku sa o dva roky nebude spaľovať žiadny rádioaktívny odpad zo zahraničia.

Dohodol sa na tom minister hospodárstva Richard Sulík s ministrom životného prostredia Jánom Budajom. Ako informoval na piatkovej tlačovej besede minister Sulík, ministerstvo životného prostredia však schváli proces EIA pre novú spaľovňu a Jadrová vyraďovacia spoločnosť (JAVYS) dokončí ešte zmluvu o spaľovaní jadrového odpadu s talianskou spoločnosťou Sogin.

„Myslím si, že sme našli celkom rozumnú dohodu, ako budeme pokračovať,“ povedal Sulík. Predseda predstavenstva spoločnosti JAVYS Pavol Štuller na piatkovej tlačovej besede potvrdil, že v roku 2023 sa zmluva s talianskou firmou naplní. Je však podľa neho potrebné sprevádzkovať novú spaľovňu.

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) o žiadnej dohode medzi ministrami nevie a s takou dohodou ani nesúhlasí. „Ministerstvo životného prostredia s takou formou garancie nesúhlasí. Štátna spoločnosť JAVYS totiž nemá žiadne také právomoci, aby mohla zaručiť, že sa na našom území nebude v budúcnosti spaľovať zahraničný rádioaktívny odpad,“ reagoval odbor komunikácie ministerstva, podľa ktorého je minister životného prostredia Ján Budaj z doterajšieho prístupu znepokojený.

MŽP má pripravené legislatívne garancie, ktoré majú ochrániť občanov pred akýmikoľvek neférovými postupmi pri nakladaní s jadrovým odpadom. „Osobitne pred tým, aby sa Slovensko stalo v budúcnosti spaľovňou zahraničného rádioaktívneho odpadu,“ konštatovalo ministerstvo.

Spoločnosť JAVYS uzatvorila zmluvu na spracovania sorbentov z jadrovej elektrárne Caorso pre taliansku spoločnosť Sogin v roku 2015. Zmluva je uzatvorená na spracovanie 865 ton nízkoaktívneho rádioaktívneho materiálu, s predpokladom jeho spracovania a návratom produktov spracovania do krajiny pôvodu do roku 2023. Súťaže zverejnenej v Európskom vestníku sa spoločnosť JAVYS zúčastnila s ďalšími dvoma spoločnosťami, a to Studsvik zo Švédska a Socodei z Francúzska. Tender slovenská firma JAVYS vyhrala.

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) koncom januára ešte nepodporovala ústavný zákon o zákaze spaľovania rádioaktívneho odpadu zo zahraničia. Návrh ústavného zákona, ktorý prezentovalo Ministerstvo životného prostredia (MŽP SR), išiel podľa SaS proti záujmom a odborným aj technologickým kapacitám Slovenska. „Zákaz by spôsobil aj to, že tejto vysoko odbornej činnosti by sme sa vzdali v prospech firiem v iných krajinách. Spálený zahraničný odpad sa s identickým množstvom rádioaktivity, aká bola dovezená, vždy vracia do krajiny pôvodu. Na Slovensku teda neostáva nadbytočná rádioaktivita,“ uviedol koncom januára podpredseda Výboru Národnej rady SR (NR SR) pre hospodárske záležitosti Radovan Kazda (SaS).