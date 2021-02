Spartak Trnava je slovenskou raritou: Mužstvu šéfuje inžinier ekonómie!

Klobúk dolu! Po slovenských futbalových trávnikoch nebehalo veľa tých, ktorí sa môžu pýšiť vysokoškolským diplomom. Jedným z mála je súčasný tréner Spartaka Trnava Michal Gašparík (39), ktorý sa hrdí titulom inžiniera ekonómie.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii Takže sa začínajúci tréner o budúcnosť obávať nemusí. Keď mu to nepôjde na trávniku, pôjde za katedru.

Hrať ligový futbal a zároveň študovať na vysokej škole? Prečo nie. Príkladom je nový tréner trnavského Spartaka Michal Gašparík, ktorý „výšku“ vyštudoval v Česku. „Bolo to v roku 2006 pri mojom prvom zahraničnom angažmáne v Moste. Prihlásil som sa na pražskú vysokú školu finančnú, ktorá mala pobočku v tomto severočeskom meste. Prvé tri roky štúdia po bakalára boli bezproblémové, tie nastali neskôr,“ prezradil bývalý výborný futbalista a súčasný tréner Trnavy. Komplikácie v ďalšom vzdelávaní vyplývali z toho, že ako menil kluby, tak sa menil aj spôsob štúdia.



„Už som to robil diaľkovo a bolo to náročnejšie. Stalo sa, že som vyrazil z poľského Zabrze na skúšku do Prahy a skúšku som nedal. Vzápätí som mazal naspäť do Poľska, dve nádrže paliva minuté a nič z toho. Trvalo to teda o niečo dlhšie, ale napokon som to v roku 2012 dotiahol na inžiniera,“ pochválil sa Gašparík. Tento titul sa mu však zjavne málil a v Trnave si ešte urobil pedagogické minimum. V praxi to znamená, že môže učiť. Niektorí jeho zverenci možno ani netušia, že o futbalovej taktike im rozpráva rozhľadený muž, ktorý sa zjavne nestratí ani mimo ihriska. „A keď dokončím najvyššie trénerské vzdelanie, tak to bude už tretia vysoká škola,“ dodal s úsmevom kouč Spartaka.

Debut nepreceňuje

Michal Gašparík je mladý, začínajúci ligový tréner, ktorý sa stal koučom Spartaka iba teraz počas zimnej prestávky. Svoj debut si odbil uplynulú sobotu vo víťaznom zápase v Zlatých Moravciach. „Výhra 4:2 potešila a som za ňu rád, ale nepreceňujem ju. Za týždeň to môže byť zase inak. Pol dňa som sa potešil, ale už večer som rozmýšľal nad ďalším súperom,“ vyjadril sa k premiére.