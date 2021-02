Nezvyčajná dvojica v jednom hasičskom tíme: Otec a dcéra hasia spolu

Už viac hrdý byť nemôže! Hasič celým svojím srdcom Rob Mears (52) má po boku nasledovníčku vo svojej dcére.

Zoe Mears (20) sa totiž stala členkou rovnakého hasičského tímu. Sú tak prvou dvojicou hasičov a zároveň otca s dcérou v anglickom grófstve Derbyshire.

V jej detských očiach bol otec vždy hrdinom. A to sa nezmenilo ani počas dospievania mladej Zoe. Hoci práca hasiča nesie so sebou veľké riziká, jej snom sa stalo podstúpiť ich spolu s otcom. Byť plnohodnotným hasičom znamená vydať sa na tŕnistú cestu plnú vzostupov a pádov. Na prekážku narazila ešte v roku 2018, keď sa prvýkrát hlásila do služby.

Nanešťastie sa jej nepodarilo prejsť druhým testom. A hoci to bola bolestivá rana, Zoe sa odmietla vzdať. Odišla zo svojej dennej práce, aby mohla získať viac skúseností, čo sa jej napokon vyplatilo. Dnes už ako nováčik zarezáva pod vedením svojho otca. Dokonca sa stala najmladším človekom v Derbyshire, ktorý môže riadiť veľké hasičské auto.

Jej otec Rob je už veteránom vo svojej práci, ktorej sa venuje od roku 1988. Aktuálne vedie stanicu v Chesterfielde, no tvrdá práca sa mu začína až teraz. Odháňať kolegov od svojej dcéry je totiž oveľa náročnejšie.

