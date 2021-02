Najťažší týždeň kariéry: Vlhovú čaká po voľnom víkende poriadna makačka

Už sa zoznámila so zjazdovkou Olympia delle Tofane! Slovenská lyžiarska hviezda Petra Vlhová má za sebou prvé dotyky s miestom, kde chce obohatiť svoju medailovú zbierku.

Najskôr na týchto MS a potom možno aj o pár rokov neskôr, keď na tejto trati pôjde o olympijské kovy na ZOH 2026. Už vie, čo urobiť, aby po pohodovom víkende zvládla brutálny týždeň: štyri štarty za šesť dní tak, ako jej to žičí celé Slovensko.

Aj Petra, rovnako ako všetci účastníci, sa ťažko vyrovnávala s tým, že sa zápolenia v talianskom rezorte presúvali pre peripetie s počasím.

„Trošku nám to zmenilo plány, ale každý má rovnaké podmienky a bolo potrebné sa s tým vyrovnať,“ povedala Liptáčka v cieli superobrovského slalomu, ktorý v jej pôvodných plánoch na MS 2021 figuroval s otáznikom. Deviate miesto brala ako realitu, no predovšetkým ako dobrý test na pondelkovú kombináciu, v ktorej obhajuje striebro spred dvoch rokov. „Dalo sa ísť trošku rýchlejšie, sneh bol mäkší a trošku som sa trápila,“ pridala Slovenka a zopakovala svoje ambície: „Snažím sa to brať pozitívne najmä do kombinácie, že som si vyskúšala trať. Nikdy doteraz som tu nesúťažila, už viem, čo od toho čakať, aká je rýchlosť, aký je profil trate. Z týchto pretekov si chcem zobrať čo najviac do kombinácie.“

Kým dôjde na kombináciu bude Petra trénovať slalom.dodala líderka priebežného poradia narážajúc na štyri štarty za šesť dní. Pričom v troch z nich bude obhajovať medaily z Aare 2019.

Víkend Slovenky:

SOBOTA: tréning slalomu

NEDEĽA: oddych

Najťažší týždeň kariéry

PONDELOK - 15. FEBRUÁRA:

Kombinácia - obhajoba striebra

(11.00 a 13.30)

UTOROK - 16. FEBRUÁRA:

paralelný slalom

(14.00)

ŠTVRTOK - 18. FEBRUÁRA

Obrovský slalom - obhajoba zlata

(10.00 a 13.30)

SOBOTA - 20. FEBRUÁRA

Slalom - obhajoba bronzu

(10.00 a 13.30)