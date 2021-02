Viktória Kužmová o zákulisí Australian Open: Mohli sme ísť aj do mesta a bez rúšok!

Konečne sa cítila aspoň trošku tak ako pred pandémiou. Tenisti na prebiehajúcom prvom grandslamovom turnaji Australian Open nemuseli byť zatvorení v bubline.

Slovenská jednotka Viktória Kužmová (22) priamo z dejiska turnaja prezradila,Od soboty je však všetko inak, hrať sa bude bez divákov a platí prísnejšia verzia bubliny.Kužmová pricestovala do austrálskeho Melbourne spoločne so svojím trénerom a zároveň partnerom Tomášom Hrunčákom v predstihu, takmer pred mesiacom.prezradila na úvod Novému Času slovenská tenisová jednotka.

„Odvtedy, ako sme skončili karanténu, sme sa už po areáli mohli pohybovať voľne, netestujú nás už vôbec a dokonca vonku sme nemuseli mať na tvárach ani rúška. Mohli sme aj opustiť areál a ísť do mesta. Bola som však iba raz, nechcem zbytočne riskovať,“ pokračovala Viky. „Na rozdiel od US Open môžeme konzumovať aj jedlá v areáli, nenosia nám ich na izby ako na iných turnajoch, ktoré sa hrali v bubline.“

Do piatka mohli byť v tenisovom areáli na tribúnach aj fanúšikovia. Celkovo ich mohlo do komplexu prísť až 30-tisíc, ale keďže sa aj v Austrálii obávajú šírenia novej mutácie koronavírusu, tak na najbližších päť dní budú stretnutia bez fanúšikov. „Áno, počuli sme o tom. Určite bolo super, keď boli v hľadisku ľudia, ale zdravie je prvoradé a musíme to rešpektovať,“ povedal Tomáš Hrunčák.

Skvelý obrat

Slovenská tenistka je na turnaji ešte v hre vo štvorhre, kde včera spoločne s ruskou Annou Kalinskou postúpili do osemfinále. Podaril sa im husársky kúsok, keď proti čínskemu páru Čao-süan Jen, I-fan Sü prehrávali už 2:6 a 1:4, ale napokon zvíťazili 2:6, 7:6 (1) a 6:1! „Bol to veľký nervák, ale po zlepšenom výkone sme to otočili a tešíme sa z postupu,“ reagovala Kužmová.