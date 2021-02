Nóri v šprinte prekvapivo bez medaily, Šima sa prebojoval do stíhačky

Prvé individuálne preteky na 52. majstrovstvách sveta v biatlone v slovinskej Pokljuke sa stali korisťou Martina Ponsiluomu.

Dvadsaťpäťročný Švéd predviedol v piatkovom šprinte na 10 km bezchybnú streľbu a rýchle nohy a časom 24:41,1 min si vybojoval zlatú medailu. Striebro získal Francúz Simon Desthieux, ktorý strieľal rovnako čisto a mal manko 11,2 s, tretí skončil jeho krajan Émilien Jacquelin s mankom 12,9 s a jedným trestným kolom. Z trojice Slovákov skončil najvyššie Michal Šima, ktorý sklopil všetkých desať terčov, obsadil 37. miesto a predstaví sa v stíhačke.

Prvýkrát v sezóne 2020/2021 sa v šprinte tešil z víťazstva niekto iný ako Nór. V doterajších šiestich štartoch vyhral trikrát Johannes Thingnes Bö a po jednom triumfe zaznamenali jeho brat Tarjei a krajania Johannes Dale a Sturla Holm Laegreid. V Pokljuke sa nikto z nich nedostal ani na medailové priečky.

Ponsiluoma dosiahol v piatok najväčší úspech v doterajšej kariére a vôbec prvé víťazstvo v individuálnych pretekoch na najvyššom fóre (SP, MS, ZOH). Je to už jeho druhá medaila z MS, pred dvoma dňami prispel svojím výkonom k zisku bronzu pre Švédsko v miešaných štafetách. V šprinte predviedol výborný výkon, po ležke sa zaradil na tretie miesto, na stojke vybielil opäť všetkých päť terčov a išiel na čelo. Na zostávajúcich medzičasoch bol najrýchlejší a v cieli mal čas 24:41,1 min. Odštartoval však s číslom 6 a tak išlo za ním ešte mnoho ašpirantov na medailové pozície.

Najbližšie k nemu bol Desthieux, ktorý takisto sklopil všetkých desať terčov. Do finišu dal všetky sily, no v cieli mal na víťaza manko jedenásť sekúnd. O 1,7 s však zdolal svojho krajana Jacquelina. Johannes Dale mal pred záverečnou položkou našliapnuté na zlato, ale minul jeden terč a skončil tesne za pódiom (+22,4 s). Najväčší favorit a víťaz troch šprintov v sezóne J. T. Bö si odpálil medailu už na ležke, keď musel ísť na dve trestné kolá. V ďalšom priebeh ukázal výbornú bežeckú formu, keď bol na trati rýchlejší o 21,6 s ako druhý najlepší Dale, a nakoniec skončil na 5. mieste. Šiesty bol s jednou chybou Quentin Fillon Maillet, siedmy čistý Laegreid a ôsmy Sebastian Samuelsson zo Švédska. Obhajca zlata z vlaňajších MS v Anterselve Alexander Loginov skončil s dvoma chybami na 25. priečke.

Z trojice Slovákov vybehol na trať ako prvý Michal Šima so štartovým číslom 27. Na oboch streleckých položkách si počínal veľmi dobre, napriek miernym technickým problémom na stojke sklopil všetkých desať nábojov a do posledného okruhu vybehol s mankom 1:03,8 min na najlepších. Nakoniec z toho bolo 37. miesto (+1:40,3 min), vďaka čomu sa prebojoval do stíhacích pretekov a tretíkrát v sezóne si pripísal body do Svetového pohára. "S výkonom na strelnici som spokojný. Na stojke som si síce vyhodil jeden náboj, trochu ma to zdržalo, ale občas sa mi to stane aj na tréningu, takže som bol pokojný a snažil sa urobiť robotu, ktorú mám. Na trati som sa necítil až tak dobre ako v posledných dvoch šprintoch, ale myslím si, že aj v tom poslednom kole to išlo," povedal Šima pre RTVS.

Tomáš Hasilla odštartoval rovnako bezchybnou ležkou, na stojke však minul dva terče a pripravil sa o lepší výsledok. S mankom 2:29,3 min obsadil 69. pozíciu a neprebojoval sa do stíhačky. Šimonovi Bartkovi sa nedarilo na strelnici, už na prvej položke si pripísal tri trestné kolá, na druhej ďalšie a so stratou 3:06,4 min figuroval na 80. mieste.