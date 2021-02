Otto Weiter je po veľkom trápení už z najhoršieho vonku: Plány so známou speváčkou!

Otto Weiter (65) prežil minulý rok peklo na zemi. Na dno ho zložila smrť manželky a speváčky Andrey Fischer († 47) a vzápätí takmer vlastná smrť.

Trápili ho komplikované zdravotné problémy, operácia srdca a dokonca sa na niekoľko dní ocitol v kóme.

Dnes je už z najhoršieho vonku, opäť plný energie a pracovných plánov, ktoré u seba doma spriada so speváčkou Petrou Maxin.

Koronakríza stále trvá, ako prežívate tieto dni?

Otto: Bohužiaľ, korona trvá. Šťastie, že sme sa dali s Petrou dohromady a aj keď je korona, máme čo robiť. Pripravujeme nové pesničky, programy a keďže s Petrou sme sa predtým nepoznali a nerobili sme spolu, dávame dokopy repertoár. Okrem toho dávam do poriadku v dome a okolo domu to, na čo nebol čas. Robím poriadok aj v papieroch a fotografiách.

Petra je u vás viac-menej denne a vznikajú fámy, že je vaša priateľka. Ako je to vlastne?

Petra: Nie som jeho priateľka. Sme iba priatelia a kolegovia, nech si hovorí kto chce, čo chce. Chodievam sem často, lebo pracujeme na programe. Je tu prirodzené prostredie, má tu potrebné technické vybavenie na spev. Dokonca som si sem nasťahovala aj klavír... (smiech)

Otto: ...a ja mám dojem, že práve tým sa to začalo, že nás nachytali paparazzi. Ibaže ja tu mám dve štúdiá, takže máme kde spievať a máme na čom spievať. Nejde len o to, aby sme niečo vymysleli pri počítači. Je dôležité zobrať si mikrofóny a začať produkovať akože live, aby sme vedeli, či to ide alebo nejde, čo máme vyhodiť, čo zlepšiť. Je to práca ako každá iná. O mne sa hovorí, že som vorkoholik a perfekcionista. Ja proste chcem, aby ten divák, keď vylezieme na javisko, dostal to, čo má dostať. Aby sa potešil, zasmial, aby mal dobrú náladu, aby si odnášal niečo pozitívne a niečo pekné. Teraz máme relatívne dosť času skúšať. Petra kvôli tomu, že ako speváčka skupiny Abba Slovakia tiež nemá koncerty, má čas pripravovať nové projekty.