V Bratislavskom kraji by mali vzniknúť veľkokapacitné očkovacie centrá: Miesta sú už vytipované

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) robí všetko pre to, aby pomohol v rámci vakcinácie proti ochoreniu COVID-19.

Ubezpečil o tom predseda BSK Juraj Droba počas piatkového rokovania krajských poslancov. Veľa však podľa neho závisí od toho, kedy prídu na Slovensko vakcíny. Kraj zároveň rieši zriadenie veľkokapacitných vakcinačných centier.

"Čo sa týka vakcinácie, úrad bude robiť všetko pre to, aby sme tomu pomohli. Budeme bojovať za to, aby boli očkované naše domovy sociálnych služieb a učitelia, čo sa už deje. Ale našimi klientmi je viac ako 650.000 obyvateľov Bratislavského kraja a chceme, aby sme mali zaočkovanú celú Bratislavu a tri priľahlé okresy, ktoré patria pod BSK," povedal Droba. Nechal sa zároveň počuť, že kraj zvláda krízu so cťou, a to nie vďaka podpore zo strany vlády, ale napriek vláde.

Bratislavský kraj zároveň rieši, kde by mohli vzniknúť vakcinačné centrá, prikláňa sa k zriadeniu veľkokapacitných centier na svojom území. Niektoré lokality vyhliadnuté a vytypované už má, o niektorých sa ešte bude rokovať. Bližšie informácie kraj nechce uvádzať skôr, ako budú dotiahnuté potrebné veci. Podľa riaditeľky Úradu BSK Patrície Mešťan potrebuje zároveň jasne definované podmienky pre vakcinačné centrá z ministerstva zdravotníctva, ako aj potvrdené financie.

"Dnes v noci sme dostali poverenie s textáciou, aby sme boli koordinátorom veľkokapacitných vakcinačných centier. Potrebujeme mať však presne definované podmienky z ministerstva, potom sa určia konkrétne lokality a priestory. Druhá vec sú potvrdené financie," poznamenala Mešťan konštatujúc, že napriek prísľubom totiž nemajú preplatené všetky náklady z prvej vlny pandémie. Podotkla, že čím viac lokalít a vhodných miest pre vakcináciu bude, tým to bude pre obyvateľov lepšie.

Podpredseda BSK pre zdravotníctvo Juraj Štekláč poukázal na to, že situácia sa v tomto smere nemení zo dňa na deň, ale z minúty na minútu. Najprv sa podľa neho uvažovalo o vytvorení viacero menších miest, neskôr nastal príklon k veľkokapacitným centrám. "Musia nám prísť konkrétne veci a predstavy ministerstva zdravotníctva musia byť na papieri. Potom sa môžeme posúvať ďalej," povedal Štekláč.

Podpredseda BSK sa nevyhol ani téme otvárania základných škôl, z dôvodu vývoja epidemiologickej situácie by sa radšej priklonil až k neskoršiemu termínu, napríklad ku koncu februára alebo ku koncu prázdnin. "Zo strany štátu neprichádzajú nariadenia, ktoré by boli na jednej strane dobre čitateľné a na druhej strane hneď aj dobre aplikovateľné. Potom sa to individualizuje," zhodnotil Štekláč. Ak ale niektorí nabrali odvahu a otvoria školy, súhlasí s prísnym režimom. Nádej vidí aj v očkovaní.