Program obnovy po koronakríze je oficiálne na svete: Kedy sa spustí čerpanie peňazí?

Program obnovy po koronakríze Európskej únie (EÚ) je oficiálne na svete.

V rámci formálneho aktu ho v piatok v Bruseli podpísali predseda Európskeho parlamentu (EP) David Sassoli a portugalský premiér Antonio Costa ako zástupca predsedníctva EÚ. Predtým nástroj na obnovu a odolnosť (RRF) v hodnote 672,5 miliardy eur schválila Rada EÚ a EP ho s konečnou platnosťou odobril v stredu (10. 2.).

Nástroj na obnovu a odolnosť, z ktorého sa budú financovať programy na boj s ekonomickými následkami pandémie nového koronavírusu a rozvojové investície, je centrom ozdraveného plánu EÚ. Peniaze by mali smerovať predovšetkým do regiónov najviac zasiahnutých koronakrízou. Z fondu sa rozdelí 312,5 miliardy eur vo forme dotácií a až 360 miliárd eur vo forme úverov.

Ešte chvíľu potrvá, kým sa spustí čerpanie peňazí. Členské štáty EÚ musia najprv predložiť Európskej komisii (EK) detailné plány, ako ich chcú použiť, pričom prostriedky by mali smerovať predovšetkým do zelených a inovačných projektov. Peniaze by tiež mali podporiť ekonomickopolitické odporúčania týkajúce sa užšej integrácie EÚ. Štáty majú čas na predkladanie projektov do 30. apríla.