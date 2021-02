Zobúdzate sa s mobilom v ruke? Lekár vysvetľuje, prečo robíte veľkú chybu!

Čo prvé spravíte, keď sa ráno zobudíte? Väčšina z vás vezme svoj telefón do ruky. Podľa doktora Karana Raja je to však to posledné, čo by ste mali robiť.

Rady doktora Raja sleduje na sociálnej sieti TikTok 2,9 milióna užívateľov. Vďaka svojím odporúčaniam sa stal doslova senzáciou, píše ladbible.com. Tento nápad sa stal hitom: Uvidíte, čo robí muž po príchode z obchodu domov, spravíte to tak tiež! V najnovšom videu vystríha ľudí pred zlozvykom, aký asi aj vy dobre poznáte. „Prestaňte kontrolovať svoj telefón, keď ráno vstávate!“ hovorí a vysvetľuje, že keď sa ráno zobudíme, prechádzame zo spánkových delta mozgových vĺn do theta mozgových vĺn. "Potrebujeme tieto theta vlny, ktoré pomáhajú mozgu pri učení, s pamäťou či pri riešení problémov. Ak sa zobudíte, skontrolujte svoj telefón - sociálne médiá, správy atď., preskočíte mozgovú vlnu theta a dostanete sa priamo do vysoko stresových beta mozgových vĺn. Tento zmenený vzorec mozgových vĺn ovplyvňuje váš výkon po zvyšok dňa!“vysvetľuje. Dobre vedieť...