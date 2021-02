Britský variant sa šíri nevídanou rýchlosťou, štát Viktória nevidí inú možnosť: Tvrdý lockdown

Austrálsky štát Viktória zavedie pre obavy z rozširujúceho sa britského variantu koronavírusu na päť dní lockdown.

Podľa agentúry DPA to v piatok oznámil premiér Viktórie Daniel Andrews. Štát sa "uzamkne" od polnoci z piatka na sobotu až do stredy nasledujúceho týždňa, povedal premiér.

Vo Viktórii zaznamenali 19 aktívnych prípadov. Päť z nich za posledných 24 hodín súvisí s ohniskom nákazy v hoteli Holiday Inn na melbournskom letisku, ktorý sa využíva ako karanténne zariadenie pre vracajúcich sa cestovateľov.

Aj keď sú všetky potvrdené prípady blízkymi kontaktmi už infikovaných osôb, rýchlosťou, akou sa britský variant šíri, je skomplikované trasovanie - kým sa totiž pátranie dostane k sekundárnymi kontaktom, už sú tieto osoby infekčné.

Andrews varoval, že "hyperinfekčnosť a rýchlosť" britského variantu znamená, že v komunite možno predpokladať ďalšie nezistené prípady. "Pohybuje sa v našej krajine za posledných 12 mesiacov nevídanou rýchlosťou," dodal.

Čakanie na to, či sa v komunite skutočne vyskytnú nové prípady, vytvára riziko, že štát Viktória zavedie po tomto lockdowne ešte ďalší, a ten bude trvať až do očkovania, dodal.

Počas lockdownu bude môcť verejnosť ísť iba na dve hodiny denne buď do obchodu nakúpiť si nevyhnutné potreby, alebo, ak je to bezodkladné, do práce či na povolené vzdelávanie. Vzdialiť sa bude možné maximálne do piatich kilometrov a rúško bude povinné všade mimo domu. Viktória, druhý najľudnatejší štát v Austrálii, prekonala vlani jeden z najdlhších a najtvrdších lockdownov na svete. Melbournčania vtedy museli zostať doma 112 dní, polícia kontrolovala dodržiavanie opatrení. V krajine bolo 6322 aktívnych prípadov, počet infekcií sa každý deň zvyšoval o 700. Prísne opatrenia v meste s takmer piatimi miliónmi obyvateľov sa uvoľnili 28. októbra.