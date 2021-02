Študentka je vydatá za 80-ročného dôchodcu: Vzťah s výhodami, ktoré si nevedia vynachváliť

Terzel (29) a Wilson (80) Rasmusovci z juhoafrického Cape Town sa spoznali v roku 2016 na večierku usporiadanom miestnymi novinami.

Mladá žena na párty fotila. ,,Keď som prácu dokončila, chcela som si užiť večer a tancovanie. Wilson ku mne prišiel krížom cez tanečný parket a spýtal sa, či si ku mne môže prisadnúť. Všimol si, že som sama a myslel, že by sme si mohli robiť spoločnosť. Pravda, ktorú som sa neskôr dozvedela, bola, že si ma všimol už predtým a chcel ma spoznať,“ cituje Daily Mail Terzel. Wilson je o 24 rokov starší ako jej mama.

Medzi mladou ženou a dôchodcom preskočila podľa jej slov iskra. ,,Odvtedy sme nerozluční,“ hovorí. Romanca šla napriek vekovému rozdielu klasicky, dvojica si vymenila čísla a na druhý šla spolu na ďalšiu akciu novín a na tretí deň išli na kávu. Pre Terzel je to prvý vážny vzťah, Wilson mal dovtedy jeden dlhoročný vzťah – manželka Nelly zomrela na rakovinu v roku 2002 a ovtedy bol sám. Wilson je šťastná, že má takého skúseného muža, na ktorého sa môže obrátiť.

Pomáhal jej napríklad po smrti otca a tiež s rôznymi životnými rozhodnutiami. ,,Môžem sa naňho spoľahnúť a podporuje ma finančne, hlavne čo sa týka štúdia,“ povedala študentka práva. Wilson tiež vidí množstvo výhod. ,,Nikdy som o sebe nezmýšľal ako o starom človeku a tento vzťah ma udržuje zdravým a plným energie. Vziať si mladšiu osobu je lepšie ako vziať si niekoho v mojom veku, to by sme boli starí dvaja a to by mi nepomohlo. Páči sa mi myšlienka, že Terzel tu bude a postará sa o mňa, keď ešte zostarnem,“ vyjadril sa.

Napriek veľkému vekovému rozdielu, rodina ich vzťah prijala dobre. ,,Moji rodičia Wilsona milujú a môj, dnes už zosnulý, otec bol ohúrený tým, čo mi dokáže ako partner ponúknuť,“ povedala Terzel. Ju zase s otvorenou náručou prijali Wilsonove dcéry, jedna z nichu mu bola za svedka na svadbe, ktorá sa konala rok po ich zoznámení. Menej prajní dokážu byť cudzí ľudia, Terzel si dokonca o sebe vypočula, že je ,,zlatokopka, ktorá spáva so starým chlapom, lebo si nevie nájsť nikoho vo svojom veku“.

,,Takéto urážky ma bolia, pretože to, čo s Wilsonom k sebe cítime, je čisté a krásne,“ povedala študentka. Jediné, čo páru spôsobuje problém je, že Terzel musí manželovi často vysvetľovať používanie technológii. Sexuálny život si však pochvaľuje a Wilsona označila za pozorného milenca. ,,Keď ide o sex, je starostlivý a vždy ma dokáže potešiť, keď máme intímnu chvíľu. Mladí muži vedia byť veľmi sebeckí, keď ide o sex a ja som vďačná za môjho manžela,“ povedala Terzel. ,,Deti mať neplánujeme, ale keby sa to stalo šťastnou náhodou, tak to prijmeme.“