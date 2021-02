Verila, že dokáže zmeniť bývalého väzňa, kruté vytriezvenie: Z toho, čo spravil, sa mama nikdy nespamätá

Ocitla sa v najhoršej nočnej more! Väzenská dozorkyňa sa zamilovala do odsúdené a verila, že ho dokáže zmeniť. Viac sa mýliť ani nemohla.

Ekaterina Sholokhová sa v práci stretla s Nikitom Silnovom (33), ktorý si v base odpykával 11-ročný trest za vraždu a znásilnenie. Pôvodne mal za mrežami stráviť pätnásť rokov, no v 2019 ho podmienečne prepustili. Ako píše portál Daily Mail, z väzenia išiel rovno bývať s Ekaterinou a jej dcérou Viktoriou (13).

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Bolo to však najhoršie rozhodnutie, aké mohla Ruska spraviť. Štyridsaťročná žena musela ísť do nemocnice a nechala dcéru samú s Nikitom. Netušila, že keď jej Viktoria zavolala, bolo to poslednýkrát, čo dcéru počuje. Išla so psom na prechádzku, no potom prestala odpovedať na správy. Ekaterina začala mať podozrenie, keď jej na telefonáty neodpovedal ani priateľ.

Vystrašená matka požiadala pohotovostnú službu, aby skontrolovala byt. Potvrdili sa jej najhoršie obavy. Policajti vnikli do bytu neďaleko Moskvy a našli v ňom nehybné telo školáčky. Bývalý odsúdenec zmizol aj s notebookom, kreditnými kartami a kožuchom. Viktoria bola uškrtená šatkou. Ruská polícia vyšetruje, či bolo mladé dievča pred smrťou znásilnené. Po Nikitovi sa rozbehlo pátranie.