Žena použila miesto laku na vlasy lepidlo: Strašný výsledok! Po mesiaci to už nevydržala

Minul sa jej lak na vlasy, tak dostala nápad zafixovať si ich lepidlom. Tento experiment dopadol viac než zle, keďže jej hriva nezostala v rovnakom stave len v daný deň, ale až celý mesiac.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Ako uvádza portál The Sun, Tessica Brown sa rozhodla po zistení, že spotrebovala svoj obľúbený lak na vlasy, použiť lepidlo v spreji s názvom Gorilla Glue. To, samozrejme, nie je ani zďaleka určené na pokožku hlavy. O celý tento pokus sa podelila na sociálnej sieti, kde na video natočila svoje ťažkosti so zlepenými vlasmi. Na ňom ukazuje svoje vlasy, ktoré sú okolo hlavy totálne stvrdnuté a pripomínajú skôr prilbu, z ktorej sa neprirodzene tiahne dlhý zapletený vrkoč.

„Moje vlasy sú takéto už asi mesiac,” šokovala sledujúcich. Akonáhle zistila, že jej vlasy držia tvar až príliš dobre, skúsila si pomôcť tým, že lepidlo riadne z hlavy vymyje. Ani to však Tessice nepomohlo. „Vlasy som si umyla 15-krát a nehýbu sa,” vysvetlila vo videu na sociálnej sieti TikTok. V ďalšom zasa informovala o tom, že kvôli lepidlu jej vlasy narástli na hlave pevnejšie, čo jej začalo spôsobovať neznesiteľné bolesti. Po zdieľaní získalo jej video viac ako 15 miliónov pozretí.

Po dlhom trápení a žiadnych náznakoch zlepšenia bola Tessica nakoniec prinútená ísť po mesiaci na pohotovosť. V nemocnici jej dali určité prípravky, ktoré doma ihneď použila, aby sa svojho nepekného a bolestivého výzoru konečne zbavila. Pre zvedavcov natočila ďalšie video, v ktorom jej dané prípravky aplikuje kamarátka, pričom sa trasie, zakrýva si tvár uterákom a plače. To, či sa Tessice podarilo lepidlo zmyť z hlavy a vlasov, nevedno, keďže koniec videa ukončila bez toho, aby sa podelila o finálny výsledok.

Toto nešťastné riešenie použiť namiesto klasického laku na vlasy lepidlo okomentovala aj samotná spoločnosť, ktorá ho vyrába. „Menej agresívnym rozpúšťadlom pre vlasy alebo pokožku hlavy by bol čistý lieh, aby sa jej vlasy pokúsili nasýtiť, a potom ich treba len jemne vyčesať a umyť šampónom,“ poradila dodatočne spoločnosť Gorilla Glue. Zároveň priznali, že keďže jej vlasy sú takto už priveľmi dlhý čas, pravdepodobne sú už zlomené pri koreni, ale dúfajú, že to dopadne najlepšie, ako sa dá.