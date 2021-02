Česká vedúca úradu vlády má COVID-19, ale premiér Babiš do karantény nešiel: Hygiena jeho krok neschvaľuje

Vedúca úradu vlády Tünde Bartha má koronavírus, s chorobou covid-19 sa lieči tretí deň.

Informoval o tom vo štvrtok server Zoznam Správy. Niektorí blízki spolupracovníci premiéra Andreja Babiša (ANO) sú v karanténe a čakajú na testy. Premiér podľa šéfky úradu do karantény nemusí, pretože bol už naočkovaný oboma dávkami vakcíny proti chorobe. Podľa hygienických staníc v Prahe i Stredočeskom kraji, kde Babiš žije, ale povinná karanténa stále platí aj pre ľudí očkovaných proti koronavírusu.

Bartha, ktorá minulý piatok sprevádzala Babiša na ceste do Maďarska, uviedla, že prvé príznaky choroby pocítila v pondelok. K súčasnému pracovnému režimu premiéra uviedla, že Babiš "do karantény nemusí vďaka tomu, že má už obe dávky očkovania a od druhej dávky má sedemdňový odstup. Tým je chránený". Situáciu konzultovala s hlavnou hygieničkou Jarmilou Rážovou a s epidemiológom a premiérovým poradcom, exministrom zdravotníctva Romanom Prymulom.

Regionálne hygienické stanice však majú opačný názor. "Na očkovaných sa ešte karanténa v tomto prípade, žiaľ, vzťahuje, ale do budúcnosti sa počíta s tým, že to tak nebude," povedala serveru iROZHLAS.cz riaditeľka pražskej hygienickej stanice Zdeňka Jágrová. "Nemôžeme s určitosťou povedať, že človek po očkovaní sa už nikdy nemôže nakaziť a nemôže byť infekčný. V tejto chvíli teda platí, že aj keď je niekto očkovaný, tak rovnako po kontakte s pozitívnym do karantény musí," povedala serveru Zoznam Správy hovorkyňa hygienickej stanice Stredočeského kraja Dana Šalamunová. U premiéra sa podľa médií vyskytol covid už vlani v rodine. Zvolil vtedy odlúčenie. Koncom decembra sa nechal ako prvý v Česku očkovať, druhú dávku Babiš potom dostal po štyroch týždňoch, 24. januára.

Do podobnej situácie ako Babiš teraz sa dostal nedávno aj moravskoslezský hajtman Ivo Vondrák (ANO), ktorý bol tiež doočkovaný dvoma dávkami vakcíny proti covidu-19. Po kontakte s pozitívne testovaným na koronavírus predminulý týždeň však išiel Vondrák preventívne do karantény. Odôvodnil to tým, že nemožno vylúčiť, že očkovaný človek nemôže byť nakazený. "Pretože táto vakcína vás v podstate ešte neochráni pred nákazou. Vakcína je certifikovaná len na to, že 95 percent ľudí nedostane stredný alebo ťažký priebeh choroby," povedal ČTK Vondrák.

Z ministrov Babišovho vlády si chorôb už prešli minister obrany Ľubomír Metnar (za ANO), minister zahraničia Tomáš Petříček (ČSSD), ministerka pre miestny rozvoj Klára Dostálová (za ANO), vicepremiér a minister vnútra Jan Hamáček a minister poľnohospodárstva Miroslav Toman (obaja ČSSD ). V karanténe bol napríklad minister kultúry Lubomír Zaorálek (ČSSD). V dobrovoľnej izolácii bola kvôli koronavírusu niekoľkokrát ministerka sociálnych vecí Jána Maláčová, rovnako tak Petříček.