Spustili nový úsek D4: Potešili sa najmä obyvatelia Ivanky pri Dunaji

Do Ivanky rýchlejšie! Národná diaľničná spoločnosť spustila prevádzku novopostavenej časti diaľnice D4, ktorá spája výpadovku z mestskej časti Vrakuňa a obec Ivanka pri Dunaji (okr. Senec).

Cieľom projektu je vybudovanie vonkajšieho obchvatu Bratislavy a tým zároveň výrazne odkloniť dopravu z mesta. Jazda obyvateľov dedín v blízkosti okolia hlavného mesta do centra bola roky príšernou tortúrou, ktorú podstupovali tisíce ľudí. Dlhé kolóny áut, nadávajúci vodiči a každodenný stres boli pred pandémiou COVID-19 bežným javom na cestách, no po sprejazdnení nového úseku by mali byť minulosťou. Niektoré úseky už otvorili a postupne vodičom sprístupňujú ďalšie.

Tentoraz sa potešili najmä obyvatelia Ivanky pri Dunaji. Úsek začína v MČ Vrakuňa a napája sa na diaľnicu D4, ktorá je v prevádzke Bratislava (juh) - Podunajské Biskupice - Vrakuňa v dĺžke približne 8 kilometrov. Smerom na západ od Mosta pri Bratislave sa kríži s preložkou cesty II/572. Ďalej pokračuje mostom ponad Malý Dunaj, okolo Letiska M. R. Štefánika a smeruje popri Šúrskom kanáli, ktorý sa nachádza západne od Ivanky pri Dunaji. Končí na križovatke v obci. Na diaľničnom úseku však stále prebiehajú dokončovacie práce.