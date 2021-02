Starostovia rozhodli, kedy sa žiaci posadia do lavíc: Otvoria školy v Bratislave budúci týždeň?

Ešte si počkajú. Kým mnohé školy po celom Slovensku už otvorili svoje brány, školáci v hlavnom meste sa stále vzdelávajú z domu.

Väčšina bratislavských mestských častí (MČ) v tomto súčasnom režime bude pokračovať. Zhodli sa na tom starostovia aj predstavitelia mesta. K prípadnému otvoreniu škôlok a základných škôl by mohlo dôjsť 22. februára. To, či sa tak naozaj stane, však mestské časti spolu s mestom prehodnotia až v priebehu budúceho týždňa. Väčšina starostov sa zhodla, že otváranie škôl a škôlok v zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii by bolo hazardom so zdravím nielen učiteľov, ale aj obyvateľov celkovo.

Až na konci budúceho týždňa sa ukáže, či by sa termín nástupu detí mohol uskutočniť v pondelok 22. februára. Zatiaľ však niektoré MČ nechávajú k dispozícii školský klub, niekde aj materskú školu pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a tých, ktorí nemôžu pracovať z domu. „Na pokračovaní v dištančnej forme výučby sa dohodli zástupcovia mesta so starostami. Prehodnotia ďalší režim bratislavských materských a základných škôl od 22. februára v priebehu budúceho týž- dňa,“ uviedol hovorca Karlovej Vsi Branislav Heldeš. V podobnom duchu znela aj odpoveď z Lamača, Dúbravky, Rače, Vajnôr či z Jaroviec. Podľa starostu Podunajských Biskupíc podstatná časť rodičov u nich nechce dať svoje dieťa do školy.

„Cítia sa ohrození a požadujú dištančné vzdelávanie. Niektoré prevádzky škôl nevieme otvoriť vzhľadom na vyšší počet práceneschopných zamestnancov alebo plnenia karanténnych opatrení,“ uviedol Zoltán Pék. Starosta Jaroviec si zasa myslí, že o otváraní škôl by mali rozhodovať epidemiológovia a hygienici, nie starostovia. „V Devíne sme zriaďovateľom len materskej školy, otvorená je len pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry. Pokiaľ vám niekto presne napíše, čo bude ďalej ako tento najbližší týždeň, zagratulujte mu, prosím, aj za mňa k úspešnému začatiu románopiseckej kariéry,“ hodila uštipačnú poznámku devínska starostka Ľubica Kolková.

„Právoplatné rozhodnutie starostu o prevádzke MŠ a ZŠ zverejníme dnes v doobedňajších hodinách na našej webovej stránke a sociálnych sieťach,“ uviedla hovorkyňa Petržalky Mária Halašková. Ďalší režim výučby v materských a v základných školách od 22. februára prehodnotia starostovia a mesto spoločne v priebehu budúceho týždňa. Naopak, s otvorením škôl a škôlok už od 15. februára počítajú starostovia Ružinova a Starého Mesta.

Tu začnú vyučovať

MČ Staré mesto

„Mestská časť Bratislava-Staré Mesto od 15. februára otvára všetky svoje základné školy na prezenčné vyučovanie v súlade s COVID semaforom, tak ako bolo prezentované na tlačovom brífingu,“ ozrejmila starostka Zuzana Aufrichtová.

MČ Ružinov

„Uvedomujeme si, aká je epidemiologická situácia, keď po otvorení škôlok pre kritickú infraštruktúru máme kvôli zistenej pozitivite takmer polovicu z nich uzatvorenú,“ informoval starosta Martin Chren. Ako dodal, 8 z 9 základných škôl však v pondelok otvoria. Rozhodnutím hygienikov zostáva zatvorená Základná škola Medzilaborecká.