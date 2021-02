Zomrel Larry Flynt († 78), legendárny zakladateľ magazínu Hustler: Obchodníka so sexom zradilo srdce

Aj tí najväčší puritáni a kazatelia morálky mu musia uznať, že v istých okamihoch svojho života sa zachoval ukážkovo.

Napríklad vtedy, keď oduševnene bojoval proti trestu smrti pre sériového vraha, ktorý sa ho v roku 1978 pokúsil zabiť. Práve od tohto pokusu o atentát bol už navždy pripútaný na vozíčku. Larry Flynt († 78), zakladateľ časopisu Hustler, nebol len pornomagnátom, ale aj celoživotným bojovníkom za slobodu slova. Larry Flynt zomrel v stredu v Hollywoode na zlyhanie srdca. Sám seba nazýval „obchodníkom s prasacinkami“. A pre mnohých bol naozaj objekt jeho práce niečím nepredstaviteľne urážlivým.

O to viac v časoch, keď svoje pornografické impérium ešte len začínal rozbiehať. Krátko po tom, ako ho vyhodili z univerzity, začal mladý Larry Flynt spolu so svojím bratom zakladať striptízové kluby. V roku 1972 k tomu pridal leták, ktorým chcel do svojich podnikov prilákať nových zákazníkov. To ešte nikto netušil, že sa z niekoľkostránkového obskúrneho periodika stane časom jeden z najpopulárnejších časopisov na svete.

V čase najväčšej slávy si Hustler kupovali každý mesiac tri milióny ľudí. Flynt strávil pomerne veľkú časť života na súdoch, pričom najznámejšou sa stala žaloba televízneho kazateľa Jerryho Falwella. Flynta sa v roku 1978 pokúsil zabiť Joseph Paul Franklin, fanatický rasista, ktorý „poľoval“ po zmiešaných černošsko-belošských pároch a zabil postupne najmenej 15 ľudí. Aj Flynt sa dostal do jeho hľadáčika po tom, ako Hustler zverejnil erotickú fotosériu zmiešaného páru. Napriek tomu, že bol od tohto útoku už celý život pripútaný na vozíček, sám bojoval za to, aby Franklina nepopravili.

Larry Flynt