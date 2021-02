Hádky medzi extrémistami po rozpade strany: Zarážajúce informácie o tom, čo sa malo stať tesne pred voľbami

Čo sa to u nich stalo? Len pred pár týždňami na verejnosti zarezonovala hádka u kotlebovcov. Časť dovtedy lojálnych straníkov sa odštiepila a odišla od dlhoročného vodcu.

Postupne začínajú unikať aj dôvody ich konca, ktorý vobec nevyzerá idylicky. Najnovšie sa dostalo von, že odídený poslanec Miroslav Suja (44) mal tesne pred voľbami upozorniť na pikantnú komunikáciu ich kandidátky na poslankyňu. Ako to vysvetľuje?

Na čele odídencov je europoslanec Milan Uhrík. Ten oblastným predsedom ĽSNS po tom, ako stranu opustil, poslal e-mail. Pôvodne mu malo prekážať najmä to, že si predseda Marian Kotleba uzurpoval svoju moc natoľko, že sa stal v praxi doživotným predsedom. V maile sa však píše, že s Kotlebom nevedeli dobre komunikovať.

„Táto komunikácia sa ešte viac zhoršila po tom, čo od predsedu ušla manželka do Egypta a po tom, čo bol odsúdený za šeky 1 488. Chápeme, že sú to obrovské osobné tlaky, ale namiesto toho, aby predseda hľadal v nás oporu, podľahol paranoji a pomaly v každom začal hľadať nepriateľa,“ cituje Uhríkov mail portál aktuality.sk. Okrem toho otvára otázku kšeftov v strane, hádok o kandidátku, na ktorú dával ľudí len Kotleba.

Práve z ôsmeho miesta kandidovala Danica Mikovčáková. Presne v deň volieb o nej zverejnil bloger Radovan Bránik článok, v ktorom upozornil na to, že spolu s manželom, dovtedajším šéfom ĽSNS v Banskobystrickom kraji, inzerovala na sex zoznamke. Okrem iného sa manželia Mikovčákovci označovali ako bisexuáli, napriek tomu, že Mikovčák na túto komunitu útočil. Po tomto odhalení sa Mikovčáková vzdala mandátu poslankyne, ktorý vo voľbách získala. Kotleba z nej napokon spravil poslaneckú asistentku.

Uhrík teraz tvrdí, že Kotleba o jej minulosti vedel a napriek tomu jej dal miesto na kandidátke. Okrem toho sa vraj dozvedel, že Kotleba chcel zo straníckych peňazí kúpiť Mikovčákovcom dom za 175-tisíc eur. To sa napokon zrušilo, no vyplatiť im mali aj tak 80-tisíc eur. ĽSNS to označila za klamstvo.

Mikovčáková Aktualitám napísala, že žiadne peniaze zo strany neprijali a že za vytiahnutím starého sexinzerátu bol práve Kotlebov spolupracovník Miroslav Suja, ktorý napokon odišiel s Uhríkom. „Pani Mikovčáková má pravdu,“ potvrdil to bloger Bránik. Suja po odchode Mikovčákovej nastúpil do parlamentu ako jej náhradník.

Suja Novému Času povedal, že tvrdenie Bránika je nepravdivé. „Nikdy som s ním nekomunikoval a neposkytoval mu žiadne informácie. Čo sa týka škandálu pani Mikovčákovej, poskytovanie takýchto informácií pánovi Bránikovi tesne pred voľbami by ani nedávalo logiku. Uškodilo by to celej strane, a navyše nikto nevedel, ako sa voľby skončia, kto získa mandát a kto bude náhradník,“ skonštatoval Suja s tým, že ak sa Bránik neospravedlní, tak na neho podá žalobu na ochranu svojej „dobrej povesti“.