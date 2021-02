Česká muzikálová hviezda Bára Basiková v zúfalej situácii: Som psychicky na dne!

Situácia sa s ňou nemazná.

Česká speváčka Bára Basiková (57) sa nijako netají tým, že prežíva veľmi náročné obdobie. Vládne opatrenia súvisiace s pandémiou koronavírusu sú aj u našich susedov a tie už niekoľko mesiacov neumožňujú pracovať a zarobiť si nielen umelcom. Našetrené peniaze nemá žiadne, a tak sa snaží privyrobiť si ako sa dá na rôznych brigádach.

Hľadá, ako sa uživiť. Bára Basiková počas prvej vlny pandémie robila poštovú doručovateľku, vybaľovala tovar v lekárni alebo v domovoch pre seniorov prezliekala postele. Začiatok druhej vlny zvládla vďaka účinkovaniu v šou Tvoja tvár znie povedome, kde si za jeden deň nakrúcania mohla prilepšiť minimálne o 580 €. Lenže šou sa už dávno skončila a speváčka sa musí opäť poriadne obracať. „Pracovať chcem a musím, tak chodím na rôzne pohovory so žiadosťou o pracovný pomer. Bola som v dojčenskom ústave, v detskom domove i v dennom stacionári pre mentálne a telesne postihnutých,“ prezradila Basiková pre blesk.cz.

Okrem pár drobností však zatiaľ nikde nepochodila a jej finančná rezerva dýcha prázdnotou. „Babička ma často nabádala, aby som mala vždy nejakú finančnú rezervu. Ale ja som len povedala, že babi, čo by sa tak asi mohlo stať, aby som nemohla spievať? Takže ja som si málo šetrila, a teraz to mám! Ľudia, musíte mať jednoducho poriadne našetrené,“ opisuje Basiková svoju zlú finančnú situáciu na svojom blogu Keď skočíš, ja tiež. A aby toho nebolo málo, trápi ju aj jej psychika. „Nikdy som nemala problémy so spaním, a naraz sú tu. A nielen to. Čím ďalej viac si uvedomujem smútok a apatiu, rezignáciu a prehru,“ zverila sa.