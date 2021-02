Petra Vlhová si musí na medailu počkať: Raritou medzi lyžiarkami je reprezentantka z Kene!

Posledný super-G pred MS nezopakovala! Petra Vlhová (25) vo svojom prvom štarte na MS v Cortine d’Ampezzo obsadila v super-G 9. miesto, hoci na druhom medzičase bola tretia...

No strata 90 stotín nie je zlá, veď ju dosiahla v trojnásobnej premiére: prvý raz štartovala na tomto šampionáte, prvý raz v tejto disciplíne a prvý raz v kariére na svahu Olympia delle Tofane.



„Hodnotím to dobre, ale nie úplne najlepšie. Neurobila som veľké chyby, no dalo sa ísť trošku rýchlejšie, sneh bol mäkší a trošku som sa trápila. Vyskúšala som si trať a beriem to pozitívne do kombinácie,“ povedala Vlhová, ktorá síce neurobila výraznejšiu chybu, ale mala niekoľko drobných zaváhaní a chýbala jej povestná iskra.

Zlato získala najväčšia favoritka Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová (29), ktorá v kalendárnom roku 2021 v super G ešte nenašla premožiteľku. Získala šiestu medailu z MS, no prvú zlatú. Švajčiarka mala o 34 stotín lepší čas ako jej krajanka Corinne Suterová. Bronz získala obhajkyňa titulu spred dvoch rokov Američanka Mikaela Shiffrinová, pre ktorú to bol prvý super-G v aktuálnej zime!

Ženy na šampionáte čaká v piatok tréning zjazdu, ktorý Petra Vlhová nemá vo svojom itinerári pre tieto MS. V sobotu 13. februára rozdajú medaily v zjazde žien., keď je na programe odložená kombinácia, v ktorej ju čaká obhajoba striebra z posledných MS v Aare.

V súťaži mužov triumfoval Rakúšan Vincent Kriechmayr, ktorý rovnako ako ženská víťazka sa stal premiérovo majstrom sveta, keď zdolal o 7 stotín sekundy Nemca Baumanna a o 38 stotín Francúza Pinturaulta.

výsledky

- obr. slalom žien: 1. Gutová 1:25,51, 2. C. Suterová (obe Švajč.) -0,34, 3. Shiffrinová (USA) -0,47,... 9. VLHOVÁ (SR) -0,90

- obr. slalom mužov: 1. Kriechmayr (Rak.) 1:19,41, 2. Baumann (Nem.) +0,07, 3. Pinturault (Fr.) +0,38, ... 31. Martin BENDÍK +5,44, Filip BALÁŽ (obaja SR) nedokončil

Na vrcholných podujatiach sa pravidelne objavujú na štarte pretekári a pretekárky, ktorých by ste tam nečakali. Takou je v Cortine d´Ampezzo zjazdárka, ktorá reprezentuje Keňu, Sabrina Wanjiku Simaderová (22). Jedným dychom treba dodať, že vlastne až takou exotkou nie je... Narodila sa síce v Keni, ale ako trojročná sa presťahovala do Rakúska, kde sa tomuto športu odmalička venovala. Jej matka je Keňanka, jej nevlastný otec je Rakúšan.