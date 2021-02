Hokejista Slovana Kytnár reaguje na obvinenia: Prečo som nešiel na dopingovku?!

Bráni sa! Útočník hokejového Slovana Milan Kytnár (31) bol po nedeľňajšom zápase na ľade Nových Zámkov vybraný na antidopingovú kontrolu. Podľa domáceho klubu sa jej však nepodrobil.

Denníku Nový Čas vysvetlil svoje dôvody, ktoré napokon uznali aj zástupcovia Antidopingovej agentúry SR (SADA)!Z oboch táborov boli po spomínanom súboji náhodne vybraní dvaja hráči, ktorí mali odovzdať vzorku moču na antidopingovej kontrole. Z bratislavského tábora sa na tento úkon však nedostavil útočník Milan Kytnár.Odmietam, že som sa jej vyhol, ale môj zdravotný stav mi to nedovolil. Aj dopingový komisár povedal, že je to v poriadku a miesto mňa vybral náhradníka,“ povedal pre Nový Čas Kytnár, ktorý pre zranenie určite vynechá aj dnešný duel, v ktorom sa v dohrávke 24. kola opäť stretnú Nové Zámky so Slovanom.

Odchovanca topoľčianskeho hokeja vytočilo aj ďalšie osočovanie na jeho osobu. „V minulosti som hral za Nové Zámky a dočítal som sa, že som odišiel do zahraničia skôr, ako mi vypršal v klube kontrakt. To nie je pravda, normálne som dohral sezónu v Zámkoch, všetko som dodržal. Nestačím sa tomu všetkému čudovať,“ reagoval Kytnár, ktorý si myslí, že za všetkým je spor medzi Slovanom a APHK, ktorá zastupuje kluby v Tipos extralige okrem belasých. „Myslím si, že je to tak,“ dodal na záver.

V súlade s normou

„Dopingový komisár na základe poverenia Slovenskej antidopingovej agentúry (SADA) uskutočnil dňa 7. 2. 2021 súťažnú dopingovú kontrolu na hokejovom zápase HK Nové Zámky a HK Slovan. Dopingová kontrola bola vykonaná v súlade s Medzinárodnou normou pre testovanie a vyšetrovanie. Agentúra nebola informovaná o porušení antidopingových pravidiel, a neeviduje ani žiadne podnety týkajúce sa tejto dopingovej kontroly,“ píše sa v stanovisku SADA.