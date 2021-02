Na cestách sa tvoria snehové jazyky a záveje: Pozor, na týchto miestach je situácia najhoršia!

Na celom území Slovenska sa vplyvom silného vetra a sneženia tvoria snehové jazyky a záveje.

V okresoch Krupina, Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice-okolie je vyhlásený I. kalamitný stupeň z dôvodu silného sneženia a silného vetra. Na svojej stránke zjazdnost.sk na to upozorňuje Slovenská správa ciest (SSC). Znížená dohľadnosť z dôvodu silného sneženia, prípadne aj silného vetra do 50 metrov je v celom okrese Trebišov, do 100 metrov je v lokalitách Branisko, Levoča, Haniska, Košice - krematórium, Milhosť, Fričovce, Bertotovce, Poprad, Iliašovce, Ludvíkov dvor.

"Na vlhkých a mokrých cestách sa pri nízkych teplotách môže vytvárať námraza až poľadovica," pripomína SSC. Poľadovica sa aktuálne vyskytuje na cestách I. a II. triedy na území Bratislavy a na úseku medzi Banskou Bystricou a obcou Kordíky. SSC dodáva, že všetky diaľničné úseky sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Výnimkou je napríklad úsek D1 Važec - Levoča, Široké - Budimír, D3 Svrčinovec - Skalité či R4 Svidník obchvat a úseky rýchlostných ciest v okolí Košíc, kde je na vozovke čerstvý alebo kašovitý sneh.