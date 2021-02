Primátor Vallo stráca trpezlivosť: Pravidelné víkendové testovanie v Bratislave v ohrození!

Hlavné mesto a bratislavské mestské časti ešte tento víkend zriadia dočasné odberové miesta pre testovanie ľudí na ochorenie COVID-19. Ich kapacita však už bude menšia ako počas uplynulých víkendov.

Magistrát preto žiada verejnosť, aby sa pri získaní potvrdenia o teste už nespoliehali len na dočasné odberové miesta zriadené samosprávami, ale aby na pravidelné testovanie využívali hlavne kapacity trvalých mobilných odberových miest (MOM).

"Priebežne aktualizovaný zoznam dostupných MOM a dočasných odberových miest vo vozidlách MHD zriadených magistrátom nájde verejnosť na webe covid.bratislava.sk. Do zoznamu budú postupne pribúdať aj dočasné odberové miesta zriadené mestskými časťami," informovalo hlavné mesto na sociálnej sieti. Magistrát zriadi dočasné odberové miesta vo vozidlách MHD s rezervačným systémom bez čakania na výsledok testu.

Bratislava upozorňuje, že pokiaľ sa navýši kapacita trvalých mobilných odberových miest (MOM) na 100 000 testov týždenne, upustí od pravidelného víkendového testovania. V stredu (10. 2.) bolo v Bratislave otvorených 42 MOM a niekoľko ďalších má byť podľa magistrátu po podpise zmlúv ministerstvom zdravotníctva ešte otvorených v nasledujúcich dňoch. "V plnej kapacite by tak MOM mohli zabezpečovať testovanie v Bratislave už od budúceho týždňa," informoval magistrát. Aj z tohto dôvodu sa on i mestské časti rozhodli ešte zriadiť dočasné odberové miesta, aby sa nestalo, že niektorí ľudia sa z kapacitných dôvodov do pondelka (15. 2.) nedostanú na testovanie.