Košičania vystrájali v Detve: Vulgarizmy a vykopnuté dvere v kabíne

Zápas najvyššej hokejovej súťaže na Slovensku medzi Detvou a Košicami (2:3) má nepeknú dohru.

Tentoraz v nej nehral hlavnú úlohu majiteľ detvianskeho klubu Róbert Ľupták, ako v zápase 35. kola Detvy s Popradom, ale košickí hokejisti.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

"Som rád, že na dnešnom stretnutí bol prítomný člen disciplinárky a inštruktor rozhodcov pán Vladimír Kontšek a pán delegát Krpelec. Asi takto vyzeral aj zápas s Popradom. Dnes bol svedkom pán Kontšek, ako kapitán mužstva Košice Chovan pár sekúnd pred koncom prišiel pred VIP-ku a zakričal: drž pi*u, ty koko*! Čiže asi takto to vyzeralo aj predtým…. A tím Detvy neničí nikomu štadióny, nevykopáva dvere a podobne. Takéto správanie je úbohé. A potom sú tu také reakcie, lebo my si to nikde nedovolíme. No sem každý kto príde, si myslí, že si môže robiť čo chce. A sú potom podráždení, keď im niekto niečo k tomu povie," opísal udalosti majiteľ Detvy Róbert Ľupták pre klubový web.

Podľa zástupcov Detvy mali košickí hráči ničiť vybavenie štadióna. Odniesť si to mali plexisklá a vykopnuté dvere z pántov v hosťujúcej šatni.

"Je smutné, že po druhej tretine hosťujúci hráči napádali rozhodcu a z vonku bili hokejkami po plexisklách, ktoré sú majetkom mesta Detva. Nemilo som bol prekvapený aj tým, keď som zbadal vykopnuté dvere z pántov na hosťujúcej šatni,“ skonštatoval usporiadateľ zápasu Ján Podhorec.

Košický klub vydal na svojom webe stanovisko, v ktorom vysvetľuje aj poškodenie dverí. "V našej šatni došlo k vysadeniu dverí z pántov, čo sa pri hráčskej výstroji, stiesnených priestoroch a jednoduchých papierových dverách môže stať,“ uvádza sa v stanovisku.

Športový riaditeľ a hlavný tréner tímu Jan Šťastný tento záznam o poškodení dverí uviedol do zápisu, prezidentovi klubu Ľuptákovi sa telefonicky ospravedlnil a ponúkol finančnú náhradu za spôsobenú škodu.