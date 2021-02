V boji s COVID-19 berú každú zbraň: Mexiko dalo zelenú dvom čínskym vakcínam

Mexické regulačné úrady schválili v stredu na tzv. núdzové použitie vakcíny proti ochoreniu COVID-19 od dvoch čínskych spoločností, CanSino Biologics a Sinovac.

Schválenie oznámil námestník mexického ministra zdravotníctva Hugo López-Gatell, ktorého citovala agentúra AFP.

Okrem oboch čínskych vakcín už v Mexiku na núdzové použitie povolili aj ďalšie tri očkovacie látky, a to od americko-nemeckého konzorcia Pfizer/BioNTech, od spoločnosti AstraZeneca a ruskú vakcínu Sputnik V.

Vakcinačná kampaň sa v Mexiku začala 24. decembra, pričom zatiaľ tam očkovali len vakcínou od Pfizeru/BioNTechu, ktorej dosiaľ dostali 760.000 dávok. Túto vakcínu podávajú zdravotníkom v celej krajine a učiteľom v južnej časti krajiny.

Prvé dodávky účinnej látky vakcíny od britsko-švédskej spoločnosti AstraZeneca dorazili do Mexika v januári. Očakáva, že očkovať sa touto vakcínou začne v marci, keď by sa zároveň mala začať distribuovať z Mexika aj do ďalších latinskoamerických krajín.

López-Gatell uviedol, že prvá zásielka dvoch miliónov dodávok vakcín od CanSina má do Mexika doraziť už vo štvrtok. Vakcína od CanSina má údajne účinnosť približne 65,7 percenta a očkovacia látka od Sinovacu len 50,65 percenta, pripomína agentúra AP.

V Mexiku dosiaľ zaznamenali takmer dva milióny prípadov nákazy novým koronavírusom a približne 170.000 súvisiacich úmrtí.