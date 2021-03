Nudou netrpia! Manželia Sisa a Juraj Lelkesovci sú známi spoločenským spôsobom života. Žúry však dostali kvôli pandémii koronavírusu stopku, no vylihovanie na gauči si neužíva ani jeden z nich. Energická speváčka sa okrem iného venuje svojim študentom a jej manžel Juraj sa pustil do písania knihy. A nie len tak ledajakej. Kniha, ktorá čoskoro uzrie svetlo sveta, by mala byť kompletným náhľadom nielen na manažérovu prácu, no najmä súkromie. Hlavným kritikom a kontrolórom zároveň nie je nik iný ako Sisa, ktorá v diele svojho manžela samozrejme nesmie chýbať.