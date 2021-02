V bratislavskej Rači sa vynašli: Obľúbený román vám privezie knižný kuriér

COVID automat hovorí, že knižnice by mali byť pri zlej pandemickej situácii zatvorené.

Mnohé preto brány čitateľom z bezpečnostných dôvodov neotvorili. V Rači sa však vynašli a problém vyriešili efektívnym spôsobom. Knihy Račanom rozváža knižný kuriér!

Knižnica v mestskej časti Rača na Žarnovickej ulici sa rozhodla s opatreniami popasovať po svojom. Ešte počas prvej vlny zriadili knižného kuriéra, ktorý obyvateľom doručil vybrané tituly zdarma ku dverám. Momentále je však v priestoroch kultúrneho strediska, v ktorom knižnica sídli, zriadené mobilné odberové miesto. Aj preto je oficiálne pre čitateľov zatvorená.

„Knižný kuriér vznikol v máji práve z dôvodu pandémie. Potom sa knižnice opäť otvorili, no od minulej stredy v tom znovu pokračujeme,“ prezradila Anna Klačanová, referentka knižničných služieb. Novinka sa im podľa jej slov osvedčila a obyvatelia Rače si možnosť vypožičania knihy na diaľku pochvaľujú.

„Čitatelia majú možnosť objednávať si knihy počas celého týždňa, a to buď mailom, SMS alebo telefonicky. Vždy v stredu prídem do knižnice, nachystám výpožičky s adresami a údajmi, a kolega-kuriér ich v rámci Rače rozváža,“ doplnila s tým, že to robia zadarmo s tým, že knihy sa dajú cez kuriéra aj vrátiť. Od minulotýždňového spustenia dostala miestna knižnica vyše 40 objednávok.

„Keďže knihy sa kvôli poškodeniu nedajú dezinfikovať, výpožičky, ktoré sa vrátia od čitateľa, idú na 24 hodín do samostatnej miestnosti, kde sa izolujú,“ uzavrela Klačanová s tým, že späť do fondu sa zaradia až na druhý deň.

Všetky tituly odovzdáva pred dvere a počká, kým si ich ľudia prevezmú. Zdroj: MČ Rača

Ako si požičať knihy?

Každú stredu v čase od 8:00 – 10:00 hod. si môžete knihy objednať mailom, či telefonicky

Knihy sa rozvážajú v ten istý deň, teda v stredu v čase od 13:00 – 16:00 hod.

Ponuku dostupných kníh nájdete v online katalógu na: kniznica.raca.sk