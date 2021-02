Český film Šarlatán ohúril Hollywood: O krok bližšie k Oscarovi

Obrovský úspech. Film Šarlatán, v ktorom zahviezdil aj slovenský herec Juraj Loj (37), sa dostal do úzkeho výberu 15 filmov.

Tie sa uchádzajú o nomináciu na Oscara v kategórii medzinárodný hraný film. Silný príbeh o mužovi, ktorý pomáha ostatným a zároveň sám bojuje so svojimi vnútornými démonmi, zarezonoval a tešil sa z úspechu u českých aj slovenských divákov.

„Úprimne povedané, trošku som to čakala, pretože sme všade boli spomínaní medzi filmami, ktoré majú šancu. To bolo znamenie, že máme nádej. Ale, pochopiteľne, občas to takto nefunguje, takže sme boli nervózni. Keď s ničím nepočítate, tak môžete mať len dobrú správu,“ povedala poľská režisérka Hollandová pre ČTK.